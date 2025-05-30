Трамп обвинил Китай в нарушении заключенного с США торгового соглашения

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Китай нарушил торговое соглашение с США. Он отметил, что ранее быстро заключил сделку с Китаем, чтобы избежать потенциально опасной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Господин Трамп добавил, что, по его мнению, Китай полностью нарушил свои обязательства перед США. Однако он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь и какие действия Китая стали причиной для такого заявления.

10-11 мая в Швейцарии прошли переговоры между США и Китаем по торгово-экономическим вопросам. По их итогам стороны договорились о взаимном сокращении пошлин, которое должно вступить в силу с 14 мая 2025 года.