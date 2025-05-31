Глава Пентагона Хегсет заявил о готовности США «сражаться и побеждать» Китай

Шеф Пентагона Пит Хегсет принял участие в сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла». В ходе выступление господин Хегсет подчеркнул, что США не стремятся к конфликту с Китаем, но готовы «сражаться и побеждать» в случае эскалации в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем. Но мы не позволим вытеснить себя из региона и не позволим подчинять и запугивать наших союзников и партнеров»,— заявил Пит Хегсет (цитата по сайту Пентагона).

Шеф Пентагона обратил внимание, что со стороны КНР исходит реальная угроза, и республика планомерно наращивает военную мощь. Любая попытка Китая завоевать соседний Тайвань приведет к «разрушительным последствиям», добавил он, и заставит США применить силу для достижения урегулирования.

Военно-воздушные силы и ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) могут «в любой момент» перейти от учений к реальному вторжения на территорию Тайваня. Такое мнение в беседе с Financial Times выразил представитель тайваньского Минобороны. Он добавил, что китайские военные самолеты входят в зону видимости ПВО более 245 раз в месяц, что значительно превышает показатели пять лет назад.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тайвань вступает в программу лояльности Дональда Трампа».