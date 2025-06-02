От паспорта до автомата

Современные пионеры встретили лето на международном фестивале «Движения первых», открывшемся 31 мая на ВДНХ в преддверии Дня защиты детей. Нюансы патриотического воспитания школьникам разъясняли представители государственных ведомств, бизнеса, спорта и эстрады. С ключевыми тезисами ознакомился и корреспондент “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриотическое воспитание не обходится без модели автомата Калашникова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Патриотическое воспитание не обходится без модели автомата Калашникова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Двухдневный фестиваль стартовал около полудня, когда перед главной сценой собрались «первые» из 85 регионов России, гости из 27 стран (можно было, например, различить сине-желтый флаг Швеции), а также рядовые посетители выставки. Мероприятие открыл начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, который, впрочем, сразу же передал слово Владимиру Путину. Президент обратился к участникам фестиваля в записи. По его словам, крепкие семьи являются «оплотом и гордостью» страны, а подлинные семейные ценности остаются для России и ее граждан «непреложными». «Как бы кто ни пытался их оспорить или отменить»,— подчеркнул глава государства.

Для раскрытия этих ценностей со сцены прозвучали «Майский вальс» в исполнении участника спецоперации Сергея Чуйкова, современный ремикс песни «Если с другом вышел в путь», а также новинка 2024 года «Родина внутри». Кроме того, принципы «первых» проиллюстрировали сценками о роли патриотизма, родины и дружбы. Например, маленький мальчик интересовался у дедушки-ветерана, что такое родина. Раньше он думал, что это «флаг, карта, гимн», а теперь ему кажется, что она везде — в березах, звездах, письмах с фронта. Дедушка объяснил мальчику, что родина на самом деле в сердце, и пока оно бьется, «никто не сможет сказать, что наша страна — всего лишь линии на карте».

В завершение церемонии открытия на сцену для вручения паспортов пригласили два десятка «первых», которые своими «действиями, поступками и идеями» доказали, что достойны документа. Ребят, которым исполнилось 14 лет, попросили торжественно произнести «обещание на верность РФ». «Первые» зачитали клятву быть патриотами, служить отечеству и нести ответственность за его судьбу, жить, разделяя ценности добра и справедливости, а также трудиться на благо народа. В завершение ритуала всем современным пионерам предложили вместе исполнить гимн России.

После этого участники разбрелись по палаткам с мастер-классами от проектов движения и шатрам партнеров фестиваля. Так, например, в палатке проекта «Зарница 2.0» учили плести шевроны и собирать учебную модель автомата Калашникова. В шатре «Росатома» показывали модели атомных станций, а в лектории «Общества.Знание» выступали участники спецоперации, артисты, а также депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия»).

Патриотические выступления напомнили корреспонденту “Ъ” об анонсированной еще в марте разработке базового закона о патриотическом воспитании. Господин Киселев рассказал “Ъ”, что такой законопроект все еще находится на стадии анализа и согласования с Росмолодежью. «Все сейчас отвечают на три вопроса: для кого, как и зачем. Вообще любой закон нужен, если он позволяет что-то улучшить либо решить ту или иную проблему»,— поделился депутат. При этом, по словам господина Киселева, если верной «формы» для такого закона не найдется, то он может оказаться ненужным на федеральном уровне.

1 июня в рамках фестиваля прошла торжественная церемония награждения лауреатов первой Всероссийской премии «Разговоров о важном». В рамках проекта школьники участвовали в подготовке одноименных занятий, а также снимали новости и брали интервью. Влияние проекта на «формирование воспитательного пространства в России» отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, «чувство гордости, с которым ребята относятся к российскому флагу, к российскому гимну,— это результат огромной работы воспитателей, педагогов, наставников, советников по воспитанию, наставников "первых"».

Божена Иванова