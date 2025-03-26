Владимир Путин пришел в Движение

Прежде чем открыть съезд «Движения первых», президент России не спеша обошел выставку достижений регионов, устроенную в Национальном центре «Россия» — и вот на ней полностью сосредоточился специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин учил детей жить

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин учил детей жить

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной Владимир Путин участвовал в работе наблюдательного центра «Движения первых» (об этом как-нибудь в другой раз), открыл съезд «Движения первых» (об этом, боюсь, никогда), но сначала пришел на выставку, для него подготовленную. И вот об этом — подробно.

Люди, которые его встречали... Как бы это сказать? Весь их вид, слова и поведение говорили только об одном: «Мы бодры и веселы!..»

Смысл выставки, можно было понять, состоит в том, что посетители проходят по значимым местам Родины за рекордно короткое время.

Организаторы воспроизвели в макете как существующие, так и непостроенные проекты. Так, президента в какой-то момент постарались заинтересовать башней Татлина:

— Наркомпрос поручает разработать, и Владимир Татлин создает эту потрясающую конструкцию. Вернее, две конструкции из металла, внутри которых находится вращающееся здание 400 метров высотой...

Тут господину Путину уже стало интересно. До сих пор он был вял.

— В нижнем здании, которое вращается со скоростью 101 оборот в год, законодательные органы власти...— рассказывала ему экскурсовод, не осознавая, кажется, надвигающихся, вернее, вращающихся последствий.— В среднем здании, которое крутится со скоростью один оборот в месяц,— исполнительная власть... А третье здание, которое вращается со скоростью Земли... Там у нас средства массовой информации!

Казалось, господин Путин что-то такое прокручивал в своей голове, какие-то варианты... Похоже, нечто в ближайшее время возникнет во весь рост на каком-нибудь заседании, на какой-то встрече с правительством, с мэром Москвы... И запустит Владимир Путин этот головокружительный проект... И разве не надо?..

— А прожекторы, которые светят вверх, проецируют на серое питерское небо текст «Интернационала»! — рассказывала экскурсовод.

А что, и это годится.

Макеты, которые русские архитекторы предлагали в начале прошлого века, между прочим, и правда впечатляли.

— А вот этот макет деревянной архитектуры вы, конечно, помните,— уверенно кивнула экскурсовод.— Его же представляли на Культурном форуме в Петербурге в 2023 году!

— Не помню,— признался господин Путин.

— Не по-омните...— разочарованно протянула экскурсовод, посмотрев на президента так, как будто что-то для нее прояснилось.

— Цель нашего центра «Россия» — формирование гордости! — рассказывала президенту директор Центра Наталья Виртуозова.

— Здравствуйте, гости дорогие! — глядя, казалось, сквозь Владимира Путина, куда-то в свой выученный назубок текст, щебетала девушка, отвечающая за регионы Северо-Западного федерального округа.— Меня зовут Максимова Александра, я являюсь наставником совета «Первых» (а ей-то, бедной, самой от силы 20.— А. К.)... Вот Калининград, вот кусочки янтаря, можно взять с собой частичку Калининграда...

— Регионы очень щедро делятся своими частичками, и когда частички заканчиваются, привозят еще! — доверительно сообщила Наталья Виртуозова.

— А сейчас мы попадаем в Мариинский театр на балет «Щелкунчик», в самое невероятное место! — рассказывала Максимова Александра.— Владимир Владимирович, скажите секрет. Расскажите, какое место ваше самое любимое в родном городе?

— Мариинский театр,— не моргнув глазом отвечал президент.— Балет «Щелкунчик». Одно из любимых мест!

— А в прошлом году вы приезжали в Эрмитаж после реставрации, и теперь я тоже хочу посетить один из лучших музеев мира! А с «Пушкинской картой» культура стала нам ближе, чем когда-либо!

Владимир Путин машинально кивнул. Хотя нет никакой уверенности, что он ею пользовался. Впрочем, накануне на Совете по культуре «Пушкинскую карту» поминали всуе, так что, может, что-то и торкнуло.

— Переходим на великий Северный морской путь, попадаем в кабину атомного ледокола!..— продолжала ворковать наставница совета «Первых».

— У нас все для детей, все трогается, все управляется!..— восторженно комментировала Наталья Виртуозова.— Главное, чтобы они у нас никуда не уплыли!..

Да, думал я, детей-то не надо было трогать...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открывая съезд, участники веселились как могли

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Открывая съезд, участники веселились как могли

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— А вот инновационные палатки для размещения туристов!.. И мы теперь знаем, где мы будем проводить каникулы!..— настаивала новая девушка.— Делаем шаг — и попадаем туда, где трудится над созданием удобрения лучшая, ведущая компания по производству удобрений...

Она назвала ее, но слышно было в гулком зале не очень хорошо, и я вздрогнул, потому что отчетливо, казалось, услышал: «Русагро». Чур меня, в этой компании ведь именно сейчас, как взахлеб сообщали Telegram-каналы, шли обыски.

Я потом переслушал запись: нет, кажется, речь все-таки шла про «ФосАгро». Обошлось пока. Но только для «ФосАгро».

— Мы озеленяем весь мир!..— итожила экскурсовод.

И это было преувеличение, смотревшееся в этих стенах, впрочем, органично.

— А сейчас мы находимся в аэропорту города Симферополя, откуда вскоре будут летать самолеты на исторические территории! — продолжала рассказывать президенту еще одна девушка, но я не мог, сразу сдаюсь, их уже отличить: голоса и жесты были неотвратимо одинаковы в этой противоестественной любезности и преувеличенной, запредельной жизнерадостности («Мы бодры и веселы!..»).— И ездить тоже... Дороги ремонтируются прямо под обстрелами!..

Хорошо ли это, не успевал я задаваться вопросами, на которые не нужен был никакой ответ. Да как же не строить.

Голограммы амурского тигра, макет экологически чистой ракеты «Ангара»...

Еще на одном стенде при помощи шумомера фиксировали крики «Рос-си-я! Рос-си-я!».

— Категорически вас приветствую! Я родом с Камчатки!.. А у нас Долина гейзеров!..— выступал еще один экскурсовод.

И это был горячий душ.

— А вот ему сегодня исполнилось 25 лет! — показали президенту молодого человека.— И сегодня 25 лет, как вас избрали президентом России!

— Да! — на глазах воодушевился парень.— Мне 25 лет как раз! И я все эти годы вижу, что Россия процветает!

С младенчества начал замечать.

— А самое главное,— еще тоже напомнил этот парень, Миша, понизив голос и наклонившись к президенту,— мы-то помним: границы России не заканчиваются нигде!

И это ему тоже удалось впитать с молоком матери.

Андрей Колесников