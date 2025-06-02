Электронике становится тесно

Завод по производству печатных плат и электроники компании ICL в Республике Татарстан увеличат на 13 тыс. кв. м, добавив к имеющимся 8 тыс. кв. м два дополнительных цеха. В компании не раскрывают целей увеличения производства и инвестиции, однако участники рынка оценивают стоимость такого расширения в 10 млрд руб. При этом эксперты подчеркивают, что уже построенные мощности в РФ недозагружены, поэтому расширение будет успешным только в случае передачи линий под контрактное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Отечественный производитель электроники и вычислительной техники ICL намерен расширить свой завод более чем в два раза, об этом на конференции ICL Partner Connect в конце апреля сообщил гендиректор компании Евгений Степанов. По его словам, компания намерена построить два дополнительных корпуса по производству вычислительной техники и электроники, а также обеспечить цех входного контроля на территории особой экономической зоны «Иннополис» общей площадью 13 тыс. кв. м.

В 2023 году ICL запустил завод по производству материнских плат общей площадью 8 тыс. кв. м, для этого было закуплено китайское оборудование. Завод позволяет выпускать до 1 млн плат в год, сообщал TAdviser. В компании отказались рассказывать “Ъ” подробности проекта, в том числе сроки запуска, инвестиции и цель расширения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Айсиэл техно» зарегистрировано в январе 2016 года в Республике Татарстан. Выручка ООО за 2024 год составила 13,7 млрд руб., чистая прибыль — 792 млн руб. Совладельцы юрлица скрыты. Как сообщали «Ведомости» летом 2024 года, ноутбуки ICL стали одними из самых популярных среди российских вместе с Fplus, Dexp, Digma, Echips, Osio и Irbis, совокупная доля компаний составила 12,9% рынка в штуках. Всего на тот момент в РФ было продано 180 тыс. отечественных ноутбуков, на 53% больше показателей аналогичного периода 2023 года.

Производится масштабирование для увеличения объемов выпуска электронных модулей для расширения продуктовой линейки, допускает представитель производителя электроники Fplus. «Но, скорее всего, добавляются технологические переделы для обеспечения производства конечной продукции полного цикла»,— говорит он, добавляя, что потенциальные направления могут быть в области производства крупногабаритных печатных плат 6–7-го класса точности, а также развития корпусного производства и матриц для IPS (технология создания дисплеев) или OLED-мониторов.

По оценке представителя Fplus, заявленная ICL площадь новых цехов с учетом сторонних затрат и инвестиций в оборудование может стоить компании от 10 млрд руб. Каждая линия поверхностного монтажа с сопутствующим оборудованием может стоить от 50 млн руб. в простом исполнении до 500 млн руб.— «в топовом», добавляет собеседник “Ъ” на рынке электроники.

Другой собеседник “Ъ” среди производителей электроники сомневается в перспективности расширения завода в Татарстане в целом. По его словам, действующих сейчас в РФ заводов компаний Yadro и «Аквариус» достаточно для обеспечения всего спроса на вычислительную технику. «Но у российских заводов большой период простоя — около трех кварталов, поэтому в случае ICL можно предполагать, что компания намерена отдавать линии под производство других брендов»,— говорит он. В Yadro и «Аквариусе» отказались от комментариев.

Как сообщал “Ъ” в конце февраля, недозагруженность мощностей в РФ только по производству планшетов и мобильных телефонов достигает 80% (см. “Ъ” от 21 февраля). Позже замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил о загруженности всего 10% мощностей в РФ этого сегмента.

Тимофей Корнев