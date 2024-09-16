Счет на миллиарды

Спрос на российскую электронику в России растет не только со стороны госсектора и бизнеса, но и в потребительском сегменте. Из-за этого отечественные предприятия все больше вкладываются в развитие собственных производств: за последние годы они инвестировали миллиарды в свои мощности и не планируют на этом останавливаться. «Ъ-Review» обсудил с экспертами дальнейшие перспективы развития отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В России кратно вырос размер инвестиций в расширение мощностей российских предприятий вычислительной техники и электроники, говорит глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ; входит «Резонит», Gagarin, «Промобит» и др.) Иван Покровский. По мнению ассоциации, российский рынок электроники ежегодно будет расти на 30%. Сейчас весь рынок (включает вычислительную технику, потребительскую электронику, телеком-оборудование и др.) в АРПЭ оценивают в 6,1 трлн руб. Из них 65% приходится на продукцию иностранного производства и 35% — отечественного.

По прогнозу Минпромторга, объем рынка российской электроники к 2030 году должен возрасти до 6,3 трлн руб. (отечественная продукция должна занять 70% рынка). Вместе с тем и отечественный рынок микроэлектроники может вырасти к 2030 году почти в четыре раза, до 1,1 трлн руб. Из этой суммы больше половины (55%), или 578 млрд руб., придется на продукцию российских производителей, считают эксперты аудиторской компании Kept (ранее KPMG в России).

Равные вложения

Количество проектов по разработке радиоэлектронной аппаратуры, поддержанных в рамках 109-го постановления правительства (субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры), превысило 450, рассказала руководитель консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева. По данным Минпромторга на апрель текущего года, объем выделенных субсидий на эти цели составил 156 млрд руб. При этом данный вид субсидий предполагает равные вложения — те же 156 млрд руб. — и со стороны компаний, отмечает Светлана Легостаева. Таким образом, в развитие мощностей вкладывается не только правительство, но и сами компании.

В 2024 году «Аквариус», Yadro, ICL, OpenYard и Fplus завершили строительство высокотехнологичных заводов. Производственные мощности этих предприятий могут выпускать от нескольких сотен тысяч до более миллиона устройств, отмечают в консорциуме «Вычислительная техника». Указанные компании выпускают в основном вычислительную технику, в том числе ноутбуки, моноблоки, системы хранения данных, серверы и телекоммуникационное оборудование. Мощность «Аквариуса» составляет 2,5 млн устройств в год, а Yadro и ICL — до 1 млн, Fplus — до 500 тыс. устройств. OpenYard выпускает серверное оборудование до 60 тыс. единиц ежегодно.

По оценкам АНО «Вычислительная техника», проекты по увеличению производственных мощностей будут и дальше реализовываться, с акцентом освоения все большего количества технологических процессов (например, литье пластика или выпуск материнских плат) на территории нашей страны.

Например, за последние два с половиной года производитель вычислительной техники Yadro инвестировал более 14 млрд руб. в развитие своих производственных мощностей. Завод компании, помимо вычислительной техники и коммуникационного оборудования, выпускает и многослойные печатные платы, уточнил представитель компании.

Суммарные инвестиции IT-холдинга Fplus в развитие производства, R&D, организацию демопула для показа работы оборудования и компетенции сотрудников за последние пару лет составили более 5 млрд руб., приводят пример в компании. В Fplus будущие вложения в производство не раскрывают, но планируют увеличивать степень локализации технологий.

В мае этого года калининградский холдинг GS Group запустил серийное контрактное ODM-производство (Original Design Manufacturer), в которое входит разработка конструкторской документации, подбор комплектации, организация логистики, производство корпусных деталей, монтаж печатных плат, тестирование готовых изделий, а также установка необходимого ПО. «Инвестиции за пять лет составили порядка 1,1 млрд руб.»,— сообщил вице-президент GS Group по развитию производства Федор Боярков. По его словам, до конца года ЦТС (входит в GS Group, занимается сборкой электроники) планирует до трех раз ускорить монтаж серверных и материнских плат, на треть нарастить производительность труда и на 20% увеличить объем заказов.

Перегрев на спросе

«Потребность в отечественных изделиях увеличивается год от года»,— настаивает господин Волков. На это, считает он, во-первых, влияют государственные меры поддержки. Так, в России предусмотрена обязательная минимальная доля закупок российских товаров, включая электронику (постановление правительства от 03.12.2020 №2014).

Во-вторых, к российской электронике растет и потребительский спрос, о чем свидетельствуют данные ритейлеров. Например, за первые шесть месяцев 2024 года продажи российских ноутбуков достигли 7,5 млрд руб., что на 114% выше, чем за аналогичный период годом раньше. За тот же период 2023 года было продано российских ноутбуков на общую сумму 3,5 млрд руб., подсчитали в Fplus. Такая же тенденция наблюдается и с отечественными ПК и мониторами. На выбор россиян влияют доступные цены наших устройств, а также наличие гарантии и поддержки.

Господин Волков уверен, что вместе с увеличением мощностей, спроса на отечественную продукцию увеличится и процент локализации технологических операций, выполняемых на территории России. Вместе с этим будет расти и объем компонентов, производимых внутри страны, уверен господин Боярков.

В этой связи, например, весной 2024 года завод по производству микроэлектроники «Микрон» (входит в ГК «Элемент») запустил новые линии по корпусированию микросхем, способные выпускать до 18 млн изделий в год. Вложения в отладку составили 1,35 млрд руб., из которых 1 млрд руб. получен через Фонд развития промышленности (см. “Ъ” от 21 марта).

В июле уже сама группа компаний «Элемент» объявила о создании нового производства компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка (см. “Ъ” от 31 июля). Предприятие станет первым в России крупным серийным производством кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния с использованием современных технологий изготовления силовых устройств. Проектная мощность позволит выпускать до 140 тыс пластин в год. В перспективе следующих шести лет это даст возможность увеличить объем российского производства силовой микроэлектроники с текущих 2% до 70%. Инвестиции в производство составили 19,5 млрд рублей. Также многие отечественные компании начали осваивать производство печатных плат. Среди таковых присутствуют Yadro, «Бештау» и др.

Последние два-три года наблюдается тенденция по локализации производства электронной продукции на территории России, подтверждает операционный директор «Инферит Техника» (ГК Softline) Егор Сердюков. Это обусловлено требованиями постановления №719 (о подтверждении производства промышленной продукции). Согласно документу, каждый год требования по локализации увеличиваются, включая и электронику.

В направлении производства электроники идут компании, занимающиеся и дистрибуцией, отмечает господин Сердюков. И из-за высокой загруженности подрядчиков они создают свои мощности. Таким образом, добавляет он, рынок российской электроники продолжит свой рост, а крупные производители продолжат увеличивать степень локализации своих устройств.

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Руслан Крохин