Квартал в Невском районе получит новое освещение к лету 2025 года

В Невском районе стартовала модернизация освещения квартала 130, который расположен в границах улиц Шелгунова, Седова и проспекта Александровской фермы. В секторе проведения работ находятся несколько жилых домов, четыре детских площадки, две спортплощадки, коммерческие помещения и сооружения, а также автобусная станция, сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего в границах квартала будут установлены 63 металлические опоры и 67 светодиодных светильников. Воздушные провода будут демонтированы и заменены на подземные кабели протяженностью свыше двух км.

«Инженерные мероприятия на объекте планируется завершить уже летом текущего года»,— сообщили в администрации.

Также ожидается, что в ближайшие годы реконструкция затронет и смежные кварталы, которые расположены вблизи пересечения проспекта Александровской фермы и улицы Бабушкина (127, 128 и 128А).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ладожском парке впервые за 30 лет смонтировали систему наружного освещения.

Дарья Астанина