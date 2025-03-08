«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России… Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей… Главная цель Запада — завладеть ресурсами, которыми Россия владеет. Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин, который, конечно, сразу узнал все эти тенденции и стал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы. Поэтому Владимир Путин — национальное богатство России и всего русского народа».

В интервью ТАСС на полях ПМЭФ, 7 июня 2024 года.