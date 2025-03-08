«НАТО — синоним обедненного урана»
Президент Республики Сербской Милорад Додик — в 10 цитатах
«Ъ» продолжает проект о взглядах мировых лидеров. Герой этого выпуска — президент Республики Сербской (РС, образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. В конце февраля суд в Сараево приговорил господина Додика, не раз угрожавшего выходом РС из состава Боснии, к году тюрьмы и шестилетнему запрету заниматься политикой.
Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
О ресурсах России
«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России… Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей… Главная цель Запада — завладеть ресурсами, которыми Россия владеет. Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин, который, конечно, сразу узнал все эти тенденции и стал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы. Поэтому Владимир Путин — национальное богатство России и всего русского народа».
В интервью ТАСС на полях ПМЭФ, 7 июня 2024 года.
О народах Боснии
«Три народа Боснии и Герцеговины, даже когда Гитлер сюда пришел, никогда не были на одной стороне. Сербы боролись против фашистов, хорваты создали фашистское государство, а мусульмане уже в самом конце войны, когда Красная армия вместе с партизанами освободила Белград, поддержали партизанское движение. Затем пришел Тито, который выделил религиозное сообщество в отдельную национальность… Этот раскол всегда существовал, иногда кажется, что он исчез, но как только складывается деликатная ситуация, он снова проявляется».
В интервью ТАСС, 19 сентября 2022 года.
О резне в Сребренице
«Разговор о Сребренице как геноциде — это ложь, полностью выдуманная для нужд пропаганды ложь. Они придумали Сребреницу, чтобы таким образом сосредоточиться на разрушении, оспаривании самой Республики Сербской… Нет ни одного документа ООН о том, что Германия совершила акт геноцида или Холокоста. А сейчас она хочет обвинить в этом сербов. И это проталкивает Германия. Германия, которая совершила геноцид над сербами, к слову. Что я думаю? Да мне дурно от всего этого».
В интервью телеканалу «Россия 24», 8 апреля 2024 года. Для справки: 11 июля 1995 года в Сребренице около 8 тыс. мусульман были убиты сербами при попытке бежать из города. Международный трибунал в 2007 году признал действия сербов геноцидом. В мае 2024-го Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде, составленную Германией и Руандой. Россия резолюцию не поддержала.
О НАТО
«Решения о вступлении в НАТО Республика Сербская не примет. Раньше, когда Россия поддерживала с НАТО какие-то отношения, "Партнерство во имя мира" и так далее, мы тоже коммуницировали. В последние годы у сербов нет никакого желания это принять. Соседняя Сербия также не в НАТО. Они нас бомбили два раза, бросали нам на головы обедненный уран, тренировались, уничтожая нашу цивилизацию. Как только вы упоминаете НАТО, для меня это синоним обедненного урана и ничего больше».
В интервью ТАСС, 19 сентября 2022 года.
О Евросоюзе
«Сегодня мир изменился. В Европе нет нефти, нет газа, нет ничего, кроме доминирования США, хотя в 90-х годах Евросоюз был силой, которая развивалась. Сейчас процесс пошел в обратном направлении, у них нет ярких лидеров. Совершенно другой контекст».
В программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь», 17 декабря 2023 года.
О различиях Запада и России
«Всегда с радостью посещаю Россию. Когда едешь куда-нибудь на Запад, там сразу начинают требовать чего-то. А когда едешь к Владимиру Путину, он спрашивает, чем помочь. Огромная разница».
В разговоре с журналистами перед визитом в Москву, 1 декабря 2021 года.
О БРИКС
«БРИКС — это надежда для мира, великая историческая инициатива. Только такие особые лидеры, как Владимир Путин, могли выступить с подобной инициативой, которая стала лучом света для всего свободного мира. Она направлена на прекращение монополии Запада под руководством США, контролирующих глобальное пространство с помощью штамповки долларов и цифровых банковских систем».
В интервью «Российской газете», 7 июня 2024 года.
Об Александре Лукашенко
«Он был единственным лидером, который в 1999 году поддержал мой народ. Это был акт смелости, и сербы никогда этого не забудут. Ваш президент — живая легенда, он свидетель тех времен, через которые проходили белорусы, русские, сербы».
На пресс-подходе после встречи с президентом Белоруссии в Минске, 19 февраля 2024 года.
О Дональде Трампе
«Для Республики Сербской и для меня лично победа Трампа (на президентских выборах в ноябре 2024 года.— “Ъ”) символизирует возвращение к ценностями, которые для нас важны,— семья, свобода выбора и право на сохранение собственных традиций… Ожидаю, что новая американская администрация будет партнером, который понимает значение стабильности и поддерживает локальных лидеров в их стремлении самостоятельно принимать решения о своем будущем».
На пресс-подходе, представ перед журналистами в красной бейсболке с надписью MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»), 6 ноября 2024 года.
О русском мире
«Православный мир, несмотря на все оказываемое на него давление, сохраняет необходимость быть единым. Не только в своем религиозном компоненте, но и с точки зрения своей политической позиции… То, что мы называем русским миром, сербским миром, это, безусловно, совместная основа для единого православного мира. При этом Запад в этом видит опасности, они постоянно видят в этом какой-то военный элемент, говорят об армии, но это прежде всего культура, язык и письмо».
В интервью телеканалу «СПАС», 25 октября 2024 года.