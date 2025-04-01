Президент Республики Сербской обнаружился в России

Президент входящей в состав Боснии Республики Сербской (РС) Милорад Додик объявил, что находится в Москве. После того как власти Боснии направили в Интерпол запрос на объявление его в международный розыск, господин Додик на несколько дней буквально исчез и его местонахождение было неизвестно. Поскольку в Боснии президента РС, обвиняемого в посягательстве на государственное устройство страны, неминуемо ждет арест, балканские эксперты полагают, что он может попытаться получить убежище в России. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Leo Correa / AP Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Leo Correa / AP

«Я прибыл в Москву. Каждый свой приезд сюда начинаю с посещения Могилы Неизвестного Солдата, чтобы почтить память 28 млн русских, погибших во Второй мировой войне»,— сообщил поздно вечером 31 марта Милорад Додик в соцсетях. После этого политик добавил, что будет в Москве еще и 9 Мая «по приглашению президента РФ Владимира Путина на праздновании 80-летия победы над фашизмом».

Протокольное на первый взгляд сообщение президента Республики Сербской было воспринято на Балканах, да и за пределами региона, почти как сенсация. После того как власти Боснии направили на минувшей неделе в Интерпол запрос на объявление Милорада Додика в международный розыск по обвинению в «посягательстве на государственное устройство страны», его местонахождение было несколько дней покрыто завесой тайны.

Сообщение о запросе в Интерпол застало Милорада Додика на международной конференции о холокосте в Израиле, куда он прибыл из Белграда правительственным бортом Республики Сербской.

Как признался местным СМИ сам президент РС, ему пришлось покинуть Израиль, где он оказался в «положении нежелательного гостя». 28 марта правительственный самолет с Милорадом Додиком на борту спешно вылетел из Тель-Авива в Белград, а оттуда — в Баня-Луку. Но в столицу РС борт прибыл в тот же день уже без президента.

Ситуацию еще более запутало сообщение самого Милорада Додика в соцсетях, которое он разместил в три часа ночи через день после вылета из Израиля. Оно было максимально кратким: «Я прибыл». Откуда и куда он прибыл, президент РС не сообщил. И лишь к вечеру 31 марта, когда Милорад Додик разместил в соцсетях видео, на котором объявил, что находится в Москве, все наконец прояснилось.

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Фото: @MiloradDodik Президент Республики Сербской Милорад Додик у могилы Неизвестного солдата в Москве

Фото: @MiloradDodik

На следующий же день в региональных СМИ появились сообщения, что в российской столице лидер боснийских сербов встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

В последние годы Милорад Додик встречался с Владимиром Путиным уже пять раз, что удавалось мало кому из мировых политиков. Встречаясь с российским лидером сейчас, президент РС рассчитывает на политическую поддержку Москвы, особенно в нынешних условиях, когда Запад и центральные власти Боснии резко усилили на него давление.

Россия заинтересована в поддержке президента РС. Его позиция по региональным проблемам практически совпадает с российской. Как и лидер боснийских сербов, Москва не признает высокого представителя ООН в Боснии Кристиана Шмидта, вступившего в должность без утверждения Совбезом ООН. Выступает Россия и за неукоснительное соблюдение Дейтонских соглашений по Боснии, особенно в части самостоятельности Республики Сербской, встречая в штыки все попытки пересмотра Дейтона под предлогом повышения функциональности боснийского государства.

Важно для Москвы и то, что, несмотря на формальное присоединение Боснии к антироссийским санкциям, Милорад Додик блокирует их реализацию.

И наконец, для России важно не допустить реализации западных планов по интеграции Боснии в НАТО и ЕС, которые невозможны без одобрения Республики Сербской.

«Готов приезжать в Россию и встречаться с Путиным хоть каждую неделю»,— заявлял год назад Милорад Додик. Однако на сей раз случай для него особый. «Додик вряд ли осмелится вернуться сейчас в Боснию. Вопрос не в том, будет ли он там арестован, а в том, когда его арестуют,— отметил хорватский политолог Давор Дженеро в интервью балканским СМИ.— Додику придется остаться в России, как в свое время семье Милошевича (экс-президент Югославии Слободан Милошевич.— “Ъ”)».

Геннадий Сысоев