ЛУКОЙЛ закрепляется в Персидском заливе

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) увеличил до 10% долю в одном из крупнейших энергетических проектов ОАЭ — шельфовой концессии Hail & Ghasha, рассчитанной на покрытие пятой части газовых потребностей страны. Сделка на сумму $594 млн стала одним из крупнейших международных приобретений российских нефтяных компаний за последние годы. Эксперты считают соглашение редким примером расширения международного присутствия российских компаний после 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vitaly Nevar / Reuters Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Австрийская OMV продала ЛУКОЙЛу 5% в нефтегазовом проекте Hail & Ghasha на шельфе Абу-Даби, доведя долю российской компании в концессии до 10%, сообщила OMV. Сумма сделки составила $594 млн за вычетом $100 млн трансакционных издержек.

Концессия Hail & Ghasha была присуждена в 2018 году на 40 лет для освоения ранее неразрабатываемых залежей в составе девяти морских нефтяных и газовых месторождений (Хаиль, Гаша, Хайр-Далма, Сата, Бу-Хасир, Наср, САРБ, Шувайхат и Мубарра) в Персидском заливе. Hail & Ghasha — один из крупнейших и стратегически значимых газовых проектов ОАЭ, его задача — обеспечить более 20% потребностей страны в природном газе, снизив зависимость от импорта и укрепив энергетическую безопасность.

ЛУКОЙЛ вошел в проект в 2019 году, заплатив $214 млн за первые 5%.

Оператором проекта остается госкомпания ОАЭ ADNOC (55%), также в числе партнеров — Eni (25%) и PTTEP (10%), выкупившая долю у Wintershall Dea в 2024 году. Портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова говорит, что разница цен при одинаковом размере доли объясняется тем, что в момент вхождения ЛУКОЙЛа в проект в 2019 году общая оценка проекта была ниже. Она напоминает, что и в сделке c Wintershall Dea, и при предшествующей ей продаже Eni 15% государственной ADNOC, хотя суммы не раскрывались, в обоих случаях, по ее словам, ориентировочные оценки сводились к $1,5–1,6 за баррель запасов.

Госпожа Смирнова указывает, что в сравнении с ними текущая сделка ЛУКОЙЛа выглядит примерно втрое дороже, если исходить из оценки ресурсов проекта на уровне 2,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Однако, по ее словам, неизвестно, была ли цена именно такой, а кроме того, за прошедший год стоимость проекта могла вырасти — первая стадия близка к завершению.

Строительство проекта включает возведение десяти искусственных островов, три из которых уже завершены. Запуск ожидается в 2025 году.

Суточная добыча газа по проекту должна превысить 1,5 млрд куб. футов, а добыча нефти и конденсата — 120 тыс. баррелей. При этом газ планируется направлять в первую очередь на внутренний рынок ОАЭ — в электроэнергетику, промышленность и коммунальный сектор. Часть ресурсов также может быть использована для производства низкоуглеродного водорода и поставок СПГ на экспорт.

Татьяна Симонова отмечает, что говорить о себестоимости добычи пока рано, поскольку первые поставки газа ожидаются только в 2025 году. Но она обращает внимание, что ЛУКОЙЛ немедленно получит выгоду от увеличения доказанных и вероятных запасов примерно на 2%. По ее словам, проблема истощения запасов достаточно актуальна для ЛУКОЙЛа: в 2024 году доказанные запасы компании снизились на 3%.

Карен Дашьян из Advance Capital говорит, что покупка ЛУКОЙЛом доли в проекте стала крупнейшей международной сделкой с участием российской нефтяной компании за последние несколько лет. По его словам, после 2022 года чаще всего речь шла о выходах из зарубежных активов российских крупных нефтяных компаний. На этом фоне столь крупная сделка ЛУКОЙЛа, по мнению господина Дашьяна, является позитивным сигналом. По его оценке, мультипликатор на уровне $7 за баррель нефтяного эквивалента превышает среднерыночные значения.

Управляющий директор «ПСК-Решения» Сергей Нунупаров говорит, что доля 5% была оценена в $594 млн, что подразумевает общую оценку проекта Ghasha примерно $11,88 млрд.

По его подсчетам, совокупные извлекаемые запасы составляют около 16 трлн кубических футов газа и 1,3 млрд баррелей нефти и конденсата. Он добавляет, что цена сделки на один баррель нефтяного эквивалента составляет примерно $2,92, что соответствует верхней границе диапазона мультипликаторов, характерных для сделок 2024–2025 годов ($2–3,1 за баррель).

Ольга Семеновых