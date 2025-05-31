Белоруссия с июня обнуляет экспортные пошлины на нефтепродукты

Белоруссия обнулит экспортные пошлины на нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Изменения вступят в силу с 1 июня. Соответствующее постановление Совета министров республики от 30 мая опубликовано на национальном интернет-портале.

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По решению властей будут обнулены ставки экспортных пошлин на сжиженные углеводородные газы, а также на этан, бутан и изобутан. В мае они были установлены на уровне $0,9 и $0,8 соответственно. Нулевые ставки пошлин остаются на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.

Россия и Белоруссия обсуждают создание общего рынка нефти и газа. В конце апреля зампред белорусского госконцерна «Белнефтехим» Светлана Гурина говорила, что создание этого рынка было решено перенести на 1 января 2027 года.