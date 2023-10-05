В Абхазии разместят новый пункт постоянного базирования ВМФ России

На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования российского Военно-морского флота. Соглашение между Россией и Абхазией уже подписано. Об этом сообщил «Известиям» президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания.

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ»,— сообщил президент Абхазии. По его словам, он лично осмотрел один из малых российских ракетных кораблей.

Сейчас в городе Очамчира находится пункт базирования сторожевых кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Он действует с 2017 года. О планах создать в абхазском порту Очамчира пункт базирования кораблей Черноморского флота говорили еще в начале 2009 года.

С 21 августа по 1 сентября этого года в четырех районах Абхазии проходили совместные с Россией военные тактико-специальные и летные учения.

Анастасия Ларина