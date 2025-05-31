Трамп пока не принял решения по новым санкциям в отношении России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не принял решения о том, поддержит ли законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Документ предполагает в том числе введение тарифов в размере 500% на товары из стран, которые закупают российские нефть и газ.

«Я не знаю. Я должен увидеть это. Мы рассмотрим это»,— сказал Дональд Трамп журналистам. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Законопроект об ужесточении санкций в отношении России подготовил сенатор от республиканцев Линдси Грэм. Bloomberg писало, что Дональд Трамп может одобрить документ, если власти России не пойдут на уступки в урегулировании конфликта на Украине.