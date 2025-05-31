Костин предложил пари «на 10 щелчков» о решении по ключевой ставке

Глава банка ВТБ Андрей Костин предложил пари «на десять щелчков» о решении Банка России по ключевой ставке. Ранее зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сделал прогноз, что регулятор на заседании 6 июня сохранит ее на уровне 21%. Господин Костин же уверен, что ЦБ понизит ставку.

«Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоковаты. Но Банк России анализирует данные более глубоко, у них массивы больше, интеллектуальные ресурсы отличные. "Сакральное знание" с точным движением ключевой ставки доступно только "магистрам игры" из ЦБ»,— передал Андрей Костин РБК через пресс-службу. Он уточнил, что это «пари на десять щелчков».

Ранее Дмитрий Пьянов сказал журналистам, что понижение ключевой ставки было бы слишком рискованным. По его словам, экономика России по-прежнему подвержена большому количеству проинфляционных факторов. Господин Пьянов также напомнил, что в бизнес-план ВТБ заложено сохранение ключевой ставки в среднем на уровне 21% до конца 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Банка России с нетерпением ждут мягкости».

Петр Бузлаев