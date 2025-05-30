Прогноз ВТБ: ставка ЦБ останется на уровне 21%

Ожидается сохранения ставки ЦБ на заседании 6 июня на уровне 21%. Но сигнал о будущей денежно-кредитной политике может быть смягчен, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Фото: пресс-служба Банка ВТБ

«Я думаю, что победит опасение, что снижение ключевой ставки с таким количеством потенциально проинфляционных факторов является слишком рискованным. Поэтому, с моей точки зрения, сигнал регулятора будет смягчен. Я сформулировал, как он может звучать. Например: «Будем оценивать необходимость снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года», - указал топ-менеджер.

По его словам, позитивными факторами для смягчения денежно-кредитной политики являются замедление инфляции, укрепление рубля, охлаждение экономического роста. В то же время инфляционные ожидания не снижаются, во второй половине года ожидается индексация тарифов, рынок труда остается напряженным.

По словам эксперта, в прогнозах банк остается консервативным и пока прогнозирует возможность снижения ключевой ставки на последнем в этом году заседании ЦБ.