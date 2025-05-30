Защита просила не арестовывать фигурантов дела о хищении активов санатория «Русь»

Представители защиты Андрея Чепурнова и Валерия Белялова — ветеранов афганской войны, которых обвиняют в мошенничестве,— просили Мещанский райсуд Москвы не арестовывать их и ограничиться домашним арестом. Юристы, как стало известно «Ъ», ссылались, в том числе на боевые заслуги господина Чепурного и наличие у него третей группы инвалидности.

Суд не пошел на встречу, посчитав, что обвиняемые могут скрыться и продолжить преступную деятельность. По ходатайству следственного департамента МВД их арестовали на два месяца — до 28 июля. Представители защиты ветеранов не прокомментировали «Ъ» решение суда. Однако известно, что юристы собираются обжаловать его.

Бывший офицер ГРУ, экс-глава Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной и генеральный директор АНО «Центр "Ветеран-Русь"» танкист Валерий Белялов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие установило, что они похитили активы бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» рыночной стоимостью около 4 млрд руб. Их отправили в СИЗО сегодня, 30 мая. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Русь" присевшая».