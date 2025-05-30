Ветеранов Афганистана арестовали за хищение активов санатория «Русь»

По ходатайствам следственного департамента МВД Мещанским райсудом Москвы арестованы экс-офицер ГРУ Андрей Чепурной, бывший глава Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ранее — Российский фонд инвалидов войны в Афганистане), и генеральный директор АНО «Центр "Ветеран-Русь"» танкист Валерий Белялов. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Расследование, завершившееся арестом, было начато еще в 2020 году. Тогда ветераны-афганцы обратились в ОМВД по Рузскому району Подмосковья, в котором располагается санаторий «Русь». Ранее он принадлежал ЦК КПСС, а затем был передан инвалидам Афганской войны. Следствие установило, что господа Чепурной, Белялов и другие, учредив АНО, вывели на него активы «Руси» рыночной стоимостью около 4 млрд руб.

Господин Чепурной по результатам первого расследования получил условный срок за хищения активов «Руси», а по иску прокуратуры суд принял решение о расторжении сделки с АНО. Однако фактически оно исполнено не было, так как «Русью» продолжили управлять люди, связанные с господами Чепурным и Беляловым.

После вмешательства Генпрокуратуры, по данным “Ъ”, дело было передано в центральный аппарат МВД. Его следователи задержали господ Чепурного и Белялова, предъявили им обвинения в хищениях, а суд избрал ветеранам-афганцам меру пресечения в виде ареста на два месяца.

По делу проходят неустановленные лица, а также три десятка свидетелей. Среди них — лидер Cоюза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, которого также допросили представители МВД.

Николай Сергеев