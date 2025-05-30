«Русь» присевшая

Как стало известно “Ъ”, в обстоятельствах хищения активов подмосковного санатория «Русь», включающих 43 га земли, разбирается управление по расследованию оргпреступной деятельности Следственного департамента (СД) МВД. По обвинению в мошенничестве арестованы бывший председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы — «Инвалиды войны» Андрей Чепурной, воевавший в спецназе ГРУ, и его предполагаемый сообщник — генеральный директор АНО «Центр "Ветеран-Русь"» танкист Валерий Белялов. Выведя активы «Руси», оцениваемые в 4 млрд руб., и сдавая их в аренду, фигуранты ежемесячно могли получать около 7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чепурной

Фото: Мосгорсуд Андрей Чепурной

Фото: Мосгорсуд

По данным “Ъ”, Андрея Чепурного и Валерия Белялова задержали 28 мая после обысков, проведенных у них дома в Москве. Но если господин Белялов, выходец из Томска, лишь снимал в столице жилье, то у господина Чепурного оказалось сразу несколько квартир, на которые в ближайшее время предполагается наложить арест для погашения ущерба.

На допросе в управлении по расследованию оргпреступной деятельности СД МВД фигуранты свою причастность к хищениям активов «Руси» отрицали, при этом господин Чепурной возлагал всю вину за происшедшее на господина Белялова, а последний утверждал, что во всем виноват бывший офицер ГРУ. Предъявив обвинение «афганцам», следователи СД МВД обратились в Мещанский райсуд с ходатайствами об их арестах.

Заседания прошли 30 мая, накануне 40-летия 334-го отдельного отряда специального назначения, в составе которого заместителем командира роты и ротным в 1985–1987 годах воевал в Афганистане Андрей Чепурной, отмеченный за это двумя орденами Красной Звезды.

Защита предлагала ограничиться домашним арестом, ссылаясь в том числе на боевые заслуги господина Чепурного и состояние его здоровья (у него 3-я группа инвалидности). Сам он утверждал, что вообще не понимает сути инкриминируемого ему деяния, хотя после армейской службы несколько лет проработал следователем прокуратуры.

В результате суд решил, что, оставаясь на свободе, господа Чепурной и Белялов, которым грозит до десяти лет заключения, могут скрыться и продолжить преступную деятельность, и арестовал их на два месяца — до 28 июля.

Представители защиты ветеранов от комментариев “Ъ” воздержались, однако известно, что решения суда юристы обжалуют.

Следует отметить, что перед судом Андрей Чепурной предстал безработным. Между тем с 1997 года он возглавлял Российский фонд инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) и созданную вместо него ОООИВА. Фонд имел внушительные, в том числе внешнеторговые, льготы, борьба за которые привела к целой серии убийств и покушений. ОООИВА в основном существовала за счет бюджетных средств. В феврале 2020 года, когда Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал организацию, сообщалось, что с 2014 по 2017 год на ее содержание было выделено почти 580 млн руб., половина из которых ушла на финансирование центрального аппарата. Господина Чепурного признали виновным в растрате средств организации, но посадили всего на два года условно.

При этом о действиях экс-лидера инвалидов и людей из его команды самими «афганцами» был подан целый ряд заявлений. В основном в них шла речь о хищении средств, выделяемых на содержание главного актива ветеранов подмосковного санатория «Русь», и самой здравницы.

Санаторий «Русь» был построен для ЦК КПСС, потом находился в ведении администрации президента России, в 1992 году по распоряжению федерального правительства его передали РФИВА, а затем ОООИВА.

Организации бесплатно достались почти 43 га земли в 80 км от МКАД на берегу Рузского водохранилища с санаторными корпусами на 370 пациентов, дамбой, трансформаторной подстанцией, очистными сооружениями, пляжем и даже собственным пожарным депо.

«Русь» была переименована в Центр восстановительной терапии (ЦВТ) имени Михаила Лиходея, известного ветерана-афганца, убитого уже в мирное время, и с момента передачи ее ветеранам содержалась за счет госбюджета.

Между тем еще в 2017 году все 48 объектов ЦВТ были незаконно выведены из собственности общества и безвозмездно переданы зарегистрированному в Томске АНО «Ветеран-Русь» (его создателями выступали руководители ОООИВА). Произошло это перед масштабной проверкой организации, которая и завершилась ее ликвидацией. В прокуратуре, которая обратилась в суд, требуя признать сделку мнимой, полагали, что таким образом руководство ОООИВА пыталось оставить за собой объект — ему грозило «обращение в собственность Российской Федерации».

В 2023 году суд по иску прокуратуры расторг сделку как незаконную, однако «Русь» была возвращена не России, а ликвидируемой ОООИВА.

По данным, которые проверяет следствие, руководство общества, в том числе фигуранты расследования, продолжало получать прибыль от сдачи объектов, которая доходила до 7 млн руб. в месяц.

Отметим, что вначале расследование, связанное с этой сделкой, велось полицией подмосковной Рузы. Затем его передали в ГУ МВД по Московской области, которое в прошлом году прекратило уголовное дело. Генпрокуратуре через суд удалось добиться отмены данного решения как незаконного, после чего материалы дела были направлены в СД МВД.

По данным “Ъ”, учитывая, что за это время были проведены практически все необходимые экспертизы, свидетели и обвиняемые допрошены и передопрошены по несколько раз, расследование будет недолгим. Предполагается, что уже осенью фигуранты предстанут перед судом, а «Русь» вернут Росимуществу, чтобы санаторий использовался по своему профилю — для лечения и восстановления ветеранов и инвалидов боевых действий, а не как сейчас — в качестве дорогого профилактория.

Николай Сергеев