Суд признал незаконными требования «Победы» к размерам ручной клади

Щербинский районный суд Москвы постановил, что авиакомпания «Победа» злоупотребила правом на определение габаритов ручной клади. Она предъявляла незаконные требования, которые фактически запрещали пассажирам взять с собой вещи в самолет.

«В частности, размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины 4 см), что... не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи. Тем самым "Победа" умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению»,— сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Среди таких вещей — портпледы, складные кресла-коляски, дамские сумочки, портфели, рюкзаки, букеты цветов и другие предметы, уточнили в надзорном ведомстве. С иском к «Победе» в суд обратился московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Пресс-служба «Победы» не комментировала решение суда в своих соцсетях. Прокуратура не указала, какие последствия ждут авиакомпанию.

В январе 2023 года Верховный суд также признал незаконной норму провоза ручной клади, которую установила «Победа»: она ограничила разрешенные габариты вещей пассажиров параметрами 36х30х27 см, что является нарушением законодательства. После решения суда компания разрешила перевозить в ручной клади дамские сумки любых размеров.