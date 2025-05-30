ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкойном

Цифровой рубль относится к платежным средствам, а стейблкойн — к криптоактивам. Так в Центробанке объяснили разницу между валютами. Помимо этого стейблкойны относятся к классу цифровых активов. Потому их отличительной чертой является привязка стоимости к какому-либо активу, чаще всего к доллару.

«Стейблкойн — выпускаемый любым лицом криптоактив, <...> это денежный суррогат»,— сказано в сообщении регулятора. К самым известным стейблкойнам относятся Tether (USDT), Paxos Standard (PAXOS), Dai (DAI), TrueUSD (TUSD), USD Coin (USDC) и другие.

22 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном введении в оборот цифрового рубля в российскую платежную систему. В случае принятия проекта кредитные организации должны будут обеспечивать своим клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Торговые предприятия будут вводить цифровой рубль постепенно, начиная с компаний с годовым оборотом от 30 млн руб., затем — с оборотом от 20 млн руб., далее — все остальные.

Екатерина Отрашкевич