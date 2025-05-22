Законопроект о цифровом рубле прошел первое чтение в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном введении в оборот цифрового рубля и внедрении в платежную систему РФ универсального платежного QR-кода.

Проект закона обязует кредитные организации обеспечивать своим клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Для плавного подключения банков к платформе предусматривается поэтапное введение этой обязанности для разных категорий кредитных организаций. С июля 2025 года такая обязанность возникнет у системно значимых банков, спустя год — у банков с универсальной лицензией. С 1 июля 2027 года все кредитные организации должны будут предоставлять услуги на платформе цифрового рубля.

Торговые предприятия будут вводить цифровой рубль в расчеты также постепенно: сначала — компании с годовым оборотом свыше 30 млн руб., затем — с оборотом от 20 млн руб., далее — все остальные.

Законопроект вводит понятие универсального платежного кода. Он будет использоваться при переводе цифровых рублей физлицом в пользу юрлиц и ИП для оплаты товаров и услуг. С 2026 года операторы по переводу денежных средств должны будут предоставлять клиентам реквизиты перевода либо ссылку на них в виде универсального QR-кода.