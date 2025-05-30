Трамп: Иран предпочел бы сделку с США «бомбежкам по всему Ближнему Востоку»

Вашингтон и Тегеран близки к сделке по иранской ядерной программе, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, стороны вскоре придут к соглашению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Думаю, у нас есть шанс достичь соглашения с Ираном,— сказал господин Трамп журналистам в Овальном кабинете.— Им не хочется, чтобы их разбомбили, они предпочли бы заключить сделку».

«Полагаю, это может произойти в недалеком будущем — и это было бы отлично, если бы мы пришли к соглашению без бомбежек по всему Ближнему Востоку»,— добавил американский лидер. По его словам, стороны «довольно близки к сделке».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранских чиновников сообщало, что Тегеран выразил готовность пойти на уступки в самом спорном вопросе и временно заморозить все обогащение урана. Взамен США могут публично признать суверенное право Ирана на обогащение урана и разморозить его нефтяные доходы, заблокированные в рамках кампании экономического давления.

Новая сделка Ирана и США должна заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), принятый в 2015 году при участии Китая, России, Великобритании, Франции и ФРГ. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тегеран поставит центрифуги на паузу».

Анастасия Домбицкая