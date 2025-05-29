Тегеран поставит центрифуги на паузу

США и Иран могут заключить ядерную сделку уже в ближайшие недели. Такой вариант не исключил Дональд Трамп, общаясь 28 мая с журналистами в Белом доме. В частных разговорах американские официальные лица разделяют оптимизм по поводу перспективы соглашения. Вместе с тем становятся известны примерные границы тех уступок, на которые якобы готов пойти Тегеран в рамках переговорного процесса. По данным Reuters, иранские власти могут временно заморозить все обогащение урана, тем самым разрешив самый конфликтный вопрос, возникший в ходе их диалога с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Масуд Пезешкиан (второй справа) и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами

Фото: Iranian Presidency Office / AP Президент Ирана Масуд Пезешкиан (второй справа) и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами

Фото: Iranian Presidency Office / AP

Если параметры ядерной сделки между США и Ираном будут окончательно согласованы, то ее могут оформить уже «в ближайшие пару недель». Об этом заявил Дональд Трамп, выступая в Белом доме. Такие же предположения выдвигают и источники канала CNN, которые знакомы с ходом американо-иранских переговоров о судьбе ядерной программы Исламской Республики. По их словам, соответствующая договоренность может быть достигнута на следующей неделе, когда дипломаты двух стран должны провести очередной, шестой раунд консультаций. Он может состояться на Ближнем Востоке, уточняют собеседники CNN.

Иранские чиновники, которые общались с агентством Reuters, утверждают, что Исламская Республика выразила готовность пойти на уступки в самом спорном вопросе, который мешает прогрессу на переговорах,— программе обогащения урана. По их словам, Тегеран не против остановить обогащение на год, а также вывезти запасы высокообогащенного урана за границу или переработать их для гражданских нужды. Временный компромисс дал бы Вашингтону и Тегерану стимул разработать более широкое и более долгосрочное соглашение, убеждены собеседники Reuters.

Впрочем, взамен США придется публично признать суверенное право Ирана на обогащение урана и разморозить его нефтяные доходы, заблокированные в рамках кампании экономического давления. Это включает в себя $6 млрд в Катаре, доступ к которым Исламская Республика должна была получить еще два года назад в рамках сделки с администрацией экс-президента Джо Байдена об освобождении пяти американских граждан, но так и не получила. «Тегеран хочет, чтобы его средства были переведены в Иран без каких-либо условий или ограничений. Если это означает снятие некоторых санкций, то это следует сделать»,— заключил источник Reuters.

По словам собеседников агентства, речь идет о достижении политического соглашения, «которое продемонстрирует, что обе стороны стремятся разрядить напряженность».

Еще 23 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в рамках текущих переговоров Тегеран и Вашингтон стремятся заключить рамочную сделку, которая поможет сторонам укрепить доверие. При этом она не будет выглядеть как финальная договоренность по ядерной проблеме.

Власти Израиля, в свою очередь, опасаются, что Трамп так хочет добиться хоть какого-то дипломатического прорыва, что пойдет на слишком большие уступки Ирану, позволив ему сохранить значительную часть своей ядерной инфраструктуры, сообщила 28 мая The New York Times. В связи с этим, как сообщает газета, еврейское государство уведомило США о подготовке к нападению на Иран. Это стало одной из причин разговора на повышенных тонах между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и американским президентом 22 мая.

Общаясь с журналистами в Белом доме, Дональд Трамп сказал, что обсуждал с израильским премьером тему ударов по Ирану. «Я сказал ему, что сейчас это делать неуместно, потому что мы очень близки к решению, которое может поменяться в любой момент. Все может измениться от одного телефонного звонка»,— пояснил президент США.

Президент Трамп подчеркнул, что ситуацию вокруг ядерной программы Ирана можно урегулировать «с помощью очень надежного документа» — «с инспекциями и без доверия». «Я никому не доверяю,— пояснил он.— Я хочу, чтобы он (документ.— "Ъ") был очень надежным, чтобы мы могли приехать с инспекторами. Мы можем взять все, что захотим, мы можем взорвать все, что захотим, но никто не будет убит. Мы можем взорвать лабораторию, но в ней никого не будет».

Иран, в свою очередь, дает понять, что готов открыть двери американским инспекторам.

Как пояснил 28 мая глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, в случае достижения ядерной сделки специалисты из США, работающие при Международном агентстве по атомной энергии, могут быть допущены к проверке иранских объектов.

При этом в МИД Ирана не подтверждают готовность к временной заморозке программы обогащения. Возможно, для того, чтобы не торопить события.

Нил Кербелов