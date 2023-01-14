«Победа» уточнит нормы провоза ручной клади на фоне признания их незаконными

12 января Верховный суд признал незаконной норму провоза ручной клади, установленную авиакомпанией «Победа». Представители лоукостера пообещали уточнить правила провоза вещей в салоне самолета в ближайшее время.

«Авиакомпания "Победа", безусловно, соблюдает действующее законодательство. В ближайшее время "Победа" уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту воздушного судна, не создавая неудобств друг для друга»,— цитирует «Прайм» сообщение пресс-службы «Победы».

В июне 2021 года Ространснадзор предписал «Победе» изменить нормы провоза багажа, не соответствующие законодательным стандартам. Как постановил арбитражный суд, «Победа» установила «вторую» норму провоза ручной клади — она ограничивает разрешенные габариты вещей пассажиров параметрами 36х30х27 см, что является нарушением законодательства. Авиакомпания подала кассацию, однако Верховный суд (.pdf) с доводами «Победы» не согласился.

О политике российских авиакомпаний в отношении ручной клади — в материале «Ъ» «Пассажирам придется быть поукладистее».

Андрей Сапожников