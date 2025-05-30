В Воронежской области в первом квартале с помощью турналога собрали 6 млн рублей

За первый квартал 2025 года в Воронежской области власти привлекли за счет туристического налога около 6 млн руб. Об этом сообщила замминистра предпринимательства, торговли и туризма региона Светлана Степанцова на форуме «Зодчество ВРН».

«Пока на законодательном уровне эти деньги идут в общий зачет, а не на развитие регионального туризма. Но при этом мы надеемся, что главы муниципалитетов будут направлять средства именно на туризм и инфраструктуру»,— сказала госпожа Степанцова.

С 1 января 2025 года налог уже действует в 127 городских и сельских поселениях Воронежской области, а также в двух городских округах — Нововоронеже и Борисоглебске. В конце апреля сообщалось, что туристический налог могут ввести и в Воронеже. Среди областных центров Черноземья аналогичное решение приняли Липецк, Орел и Тамбов.

Платить налог обязаны организации и физлица, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах, включенных в реестр классифицированных средств размещения. С 1 сентября 2025 года публикация на агрегаторах информации об услугах гостеприимства без ссылки на реестр средств размещения запрещается.

Подробнее о введении налога читайте в материале «Ъ-Черноземье» «У туристов вырастут сборы».

Егор Якимов, Ульяна Ларионова