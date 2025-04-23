В Воронеже могут ввести туристический налог

В Воронеже с 1 января 2026 года могут ввести туристический налог, сообщил первый заместитель министра экономического развития региона Константин Хорошев. По его словам, такая инициатива уже обсуждается в мэрии — согласно закону, подписанному президентом в июле прошлого года, решение о вводе налога принимают органы местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатр «Пролетарий» в центре Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Кинотеатр «Пролетарий» в центре Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал Константин Хорошев, с 1 января 2025 года налог уже действует в 127 городских и сельских поселениях Воронежской области, а также в двух городских округах — Нововоронеже и Борисоглебске. Среди областных центров Черноземья аналогичное решение приняли Липецк, Орел и Тамбов.

Платить налог обязаны организации и физлица, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах, включенных в реестр классифицированных средств размещения. С 1 сентября 2025 года публикация на агрегаторах информации об услугах гостеприимства без ссылки на реестр средств размещения запрещается.

Муниципалитеты сами устанавливают ставку, но не могут выходить за пределы, указанные в Налоговом кодексе. В 2025 году ее максимальный размер составляет 1%, и в дальнейшем он каждый год будет увеличиваться на один процентный пункт, пока не достигнет 5%. Есть и минимальный предел, который рассчитывается путем умножения количества суток проживания на 100 руб. Сумма уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиницы или хостела не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Туристический налог пришел на смену на смену курортному сбору, который взимался в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус». При этом в отличие от курортного сбора туристический налог не носит целевого характера — полученные средства муниципалитет может расходовать на любые цели, а не только на развитие туристической инфраструктуры.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь