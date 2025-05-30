СМИ: командующим вооруженными силами НАТО в Европе может стать Алекс Гринкевич

Командующим вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) может стать генерал-лейтенант вооруженных сил США Алекс Гринкевич. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские официальные лица. По словам источников агентства, он же будет выполнять функции главнокомандующего Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС / ROBERT GHEMENT Фото: ТАСС / ROBERT GHEMENT

«По словам западного чиновника, говорившего на условиях анонимности, сам (Дональд.— "Ъ") Трамп в частном порядке сообщил о своем решении генеральному секретарю НАТО Марку Рютте»,— сообщает агентство.

Сейчас функции командующего Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) и верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) выполняет генерал Кристофер Каволи.

В апреле агентство Reuters писало, что администрация президента Дональда Трампа рассматривала сценарий отказа от командования силами НАТО в Европе. В Вашингтоне допускали, что пост командующего, который ранее всегда занимали американцы, больше не будет занимать представитель военного командования из США.

Анастасия Домбицкая