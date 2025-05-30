Развели базар

Апелляционный суд отклонил жалобу Галины Якиной на решение кубанского арбитража об ее исключении из состава участников ООО «УК “Восточный рынок”». Корпоративный спор был инициирован основным владельцем компании Чаном Нгок Динем. Он утверждает, что ответчица причинила компании существенный финансовый ущерб, распространяла недостоверную информацию о деятельности фирмы, подавала необоснованные заявления в правоохранительные органы и занималась корпоративным сутяжничеством. Юристы считают, что у Галины Якиной есть шанс обжаловать решения судов нижестоящих инстанций в кассационном порядке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Кубань», Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил без удовлетворения жалобу Галины Якиной на решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) об ее исключении из состава участников ООО «УК “Восточный рынок”».

ООО «Управляющая компания “Восточный рынок”» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28 марта 2003 года. В состав участников входят: гражданин Вьетнама Чан Нгок Динь с долей 57,38%, Александр Ерещенко — 22,13% и Галина Якина — 20,49%. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2024 года составила 88 млн руб., чистая прибыль — 25,5 млн руб., что вдвое меньше показателя 2023 года (56,6 млн руб.). ООО УК «Восточный рынок» управляет Восточным рынком на улице Стасова в Краснодаре.

Корпоративный спор был инициирован Чаном Нгок Динем в августе 2022 года. Истец утверждал, что ответчица своими действиями «существенно затрудняет деятельность ООО «УК “Восточный рынок”». Галина Якина подала встречный иск об исключении Чана Нгок Диня из состава участников ООО «УК “Восточный рынок”», указав, что его действиями причинен ущерб обществу и его участникам.

В исковом заявлении Чана Нгок Диня говорится, что Галина Якина распространяет заведомо недостоверную информацию о деятельности общества, подает необоснованные заявления о наличии уголовно-правовой составляющей, чем вызывает многочисленные необоснованные проверки, затрудняющие работу компании и его сотрудников. Согласно материалам дела, все проверки завершились отказами в возбуждении уголовных дел.

Кроме того, Галина Якина создала большое количество судебных тяжб с участием ООО «УК “Восточный рынок”». В судах она требовала признать недействительными решения общего собрания участников ООО, в том числе оспаривала смену руководства компании. Как указано в материалах дела, в рамках споров суд ввел обеспечительные меры, запретив регистрировать изменения в руководстве общества. В результате компания не могла пользоваться банковскими услугами, подавать отчетность и осуществлять другие корпоративные действия.

Сейчас на рассмотрении АСКК находится дело о взыскании ущерба с ООО «УК “Восточный рынок”» в размере 127 млн руб. Галина Якина утверждает, что торговые места в период с 2018 по 2021 сдавались директором общества по ценам ниже рыночных, что привело к занижению прибыли общества и соответственно размера дивидендов, которые получают участники.

Как утверждает Чан Нгок Динь, Галина Якина причинила компании существенный финансовый ущерб, направляя судебные уведомления арендаторам торговых мест рынка, в которых было указано, что, если рыночные цены, определенные экспертами, не будут соответствовать ставкам арендной платы торговых мест по бухгалтерским документам за период с 2018 по 2021 год, то разница между этими ценами будет взыскана солидарно с директора общества и арендаторов. В результате, по данным Чана Нгок Диня, часть арендаторов расторгла договоры аренды с ООО.

«Само по себе не согласие с определенными действиями общества не может служить основанием для исключения участника из общества, однако парализация его деятельности из-за не прекращающихся судебных дел и наложенных обеспечительных мер не только разрушает общество, но и ведет к снижению его прибыли, что, как следствие, ведет к снижению дохода»,— говорится в решении АСКК.

На основании изложенного суд пришел к выводу, что требования истца об исключении из состава участников ООО «УК “Восточный рынок”» Галины Якиной подлежат удовлетворению как законные и обоснованные. Во встречном иске кубанский арбитраж отказал.

В апелляционной жалобе представитель Галины Якиной указал, что в решении суда не названо ни одного доказательства, которое бы подтверждало и объясняло, как именно действия Галины Якиной парализовали или сделали затруднительной работу общества.

Юрист Адвокатского бюро DS LAW Виктория Жаткина говорит, что суды крайне осторожно применяют такую серьезную меру ответственности как исключение участника общества. «В настоящем деле суд занял сторону истца Чан Нгок Диня, представившего полный пакет доказательств нарушений, допущенных вторым участником ООО. Примечательно, что вместо опровержения доводов истца Галина Якина избрала такой способ защиты, как предъявление встречного иска об исключении Чана Нгок Диня из учредителей компании. Ее аргументы оказались менее убедительным для суда, она не смогла доказать систематический срыв принятия корпоративных решений со стороны истца и причинение убытков»,— отмечает юрист.

По мнению юриста практики разрешения споров и корпоративной практики K&P.Group Дмитрия Блинова, у госпожи Якиной есть шанс отменить принятые ранее судебные акты в вышестоящем суде: «Дело уже было в кассации, которая изначально вернула его на новое рассмотрение из-за неполной оценки доводов Галины Якиной. Поскольку судами первой и апелляционной инстанций после повторного рассмотрения были приняты аналогичные решения, предметом нового кассационного рассмотрения вновь будет соблюдение предыдущих указаний суда кассационной инстанции и новые доводы Галины Якиной».

Дмитрий Блинов добавляет, что разрешение корпоративного спора путем исключения одного из конфликтующих участников не является редким в судебной практике. Реже можно встретить спор, в котором исключения из общества требуют в отношении друг друга оба участника, но даже такой уровень конфликта нельзя назвать редким.

Наталья Решетняк