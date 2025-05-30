В Екатеринбурге выбрали проект памятника Алексею Балабанову

В Екатеринбурге завершился конкурс эскизных проектов памятника кинорежиссеру и сценаристу Алексею Балабанову. Победил проект скульптора Мейрама Баймуханова — он изобразил Алексея Балабанова сидящим на техническом вагоне трамвая. Именно на таком герой фильма «Брат» (1997) Данила Багров спасался от бандитов, преследовавших его на Васильевском острове в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал Екатеринбурга Фото: Официальный портал Екатеринбурга

Мэрия города сообщает, что «оригинальность концепции, ясность и качество подачи эскизного проекта и возможность его реализации» оценивали не только профессиональные скульпторы, но и сценарист и режиссер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Анастасия Полева, Евгений Горенбург, а также семья Алексея Балабанова. Всего члены жюри рассмотрели 58 эскизных работ.

Решение установить в городе памятник режиссеру принял в августе 2024 года Общественный совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга. Увековечить память режиссера предложил продюсер Олег Гененфельд, идею поддержал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Имя Алексея Балабанова навсегда вписано в историю российского кино. У его фильмов есть истинно уральский дух. Творческий путь Алексея Балабанова начался в 1980-е годы на Свердловской киностудии. Наш город в то время был местом процветания андерграундной культуры и рождения особого направления в рок-музыке»,— подчеркнул господин Орлов.

Памятник установят возле городского Дворца молодежи. Рядом с этим зданием находятся дом режиссера и школа, в которой он учился. Ожидается, что памятник установят в мае 2026 года.

Эмилия Габдуллина