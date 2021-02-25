25 февраля, четверг
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

11
«Я вырос в промышленном центре, где не существовало никакой другой логики, кроме как "все побежали, и я побежал". Единственное, чем я отличался от остальных, — я любил делать бомбы из наборов "Юный химик". Я знал много разных составов, смешивал и взрывал. Зачем? Зачем из рогатки воробьев убиваешь? Потому что это часть охотничьего инстинкта. Зачем стекла бьешь в домах? Ради удовольствия» Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков

Фото: Адиль Кусов

«Я не считаю кино искусством»

от

25 февраля Алексею Балабанову исполнилось бы 62 года. Один из самых неоднозначных и известных российских режиссеров, создатель фильмов «Про уродов и людей», «Груз 200» и культовой дилогии «Брат» — в фотогалерее “Ъ”.


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя