«Я не считаю кино искусством»

25 февраля Алексею Балабанову исполнилось бы 62 года. Один из самых неоднозначных и известных российских режиссеров, создатель фильмов «Про уродов и людей», «Груз 200» и культовой дилогии «Брат» — в фотогалерее “Ъ”.
25 февраля Алексею Балабанову исполнилось бы 62 года. Один из самых неоднозначных и известных российских режиссеров, создатель фильмов «Про уродов и людей», «Груз 200» и культовой дилогии «Брат» — в фотогалерее “Ъ”.
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