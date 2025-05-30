Роман Ротенберг сохранил пост наставника СКА после отставки совета директоров

Совет директоров хоккейного клуба СКА в ходе заседания 30 мая признал итоги двух последних сезонов неудовлетворительными, сообщает пресс-служба армейцев. В итоге совет директоров и операционный менеджмент сложили свои полномочия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Новый состав совета директоров возглавит заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, гендиректором команды назначен Никита Стеничкин. Что касается наставника армейцев Романа Ротенберга, то он сохранил свой пост.

Отметим, что в сезоне 2024/2025 СКА занял седьмое место по итогам регулярного чемпионата в турнирной таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина команда вылетела от московского «Динамо» (2:4).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что совет директоров «Зенита» решил оставить на своем посту главного тренера команды Сергея Семака.

Андрей Маркелов