«Зенит» оставил Сергея Семака главным тренером команды на следующий сезон

Заседание совета директоров петербургского «Зенита» прошло 29 мая в «Лахта Центре», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Было принято решение оставить на посту главного тренера команды Сергея Семака и не менять топ-менеджемент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

«Стратегия клуба остается неизменной. Поставлена задача на предстоящий 100-ый сезон: золотые медали в Чемпионате РПЛ»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» уступил чемпионский титул «Краснодару» по итогам сезона 2024/2025. Также команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, проиграв в финале «Пути РПЛ» московскому ЦСКА.

Андрей Маркелов