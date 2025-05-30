Кубок Стэнли разыграют в прошлогоднем финале

Впервые за 16 лет состав участников очередной финальной серии play-off чемпионата НХЛ повторил прошлогодний. Второй раз подряд за Кубок Стэнли в ней будут биться пока владеющая им «Флорида Пантерс» и «Эдмонтон Ойлерс». «Эдмонтон», как и разгромившая «Каролина Харрикейнс» «Флорида», свой полуфинал против «Даллас Старс» выиграл в пяти матчах. В пятом он одолел его на чужой площадке со счетом 6:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старс» и «Эдмонтон Ойлерс»

Фото: Gareth Patterson / AP Момент пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старс» и «Эдмонтон Ойлерс»

Фото: Gareth Patterson / AP

Этот сезон не отменил, конечно, но слегка пошатнул представления об НХЛ как о лиге с исключительно зыбкой иерархией и исключительно высоким уровнем конкуренции. Все-таки два подряд финала Кубка Стэнли с участием одних и тех же клубов с таким тезисом не слишком хорошо сочетаются, пусть в предыдущий раз подобный казус и случился довольно давно, больше полутора десятилетий назад. В 2008 и 2009 годах до решающей серии play-off добирались «Детройт Ред Уингс» и «Питсбург Пингвинс». Сначала успеха добились детройтцы, потом «Питсбург» взял реванш.

Особенно скверным сочетаемость делает один нюанс.

Не сказать, что у «Флориды» и «Эдмонтона» дорога к финалу была абсолютно безоблачной.

Но в целом она, как ни крути, оставила ощущение, что прошли ее два клуба, которые лучше всех в лиге или по крайней мере лучше всех готовы к важнейшей части сезона. Причем с запасом. И если «Флорида» хотя бы в четвертьфинале была вынуждена возиться с соперником — «Торонто Мейпл Лифс» — все семь предусмотренных регламентом матчей, то у «Эдмонтона» растянувшихся на максимальную дистанцию серий не было вовсе. Все три он выиграл убедительно. А полуфинальную — поразительно убедительно, поскольку эксперты считали, что уж «Даллас»-то, мощный, глубокий, знающий по идее толк в кубковой игре, когда особое значение приобретают дисциплина и безошибочные действия в защите, обязан помучить канадский клуб. Но он взял верх в стартовом матче, а затем отдал четыре.

В пятом «Даллас» подвел прежде всего какой-то кошмарный старт. Меньше чем за полпериода он умудрился пропустить три шайбы, перед третьей заменив основного голкипера Джейка Эттинджера, невовремя поплывшего, на дублера Кейси Десмита. Дальше была погоня, в которой дважды возникали моменты, заставлявшие поклонников хозяев поверить в то, что все еще можно исправить. «Даллас» подбирался к «Эдмонтону» вплотную, на расстояние в гол. Но гости в сложных ситуациях собирались и комфортный отрыв быстро возвращали благодаря неординарным действиям своих форвардов. В первом случае, при счете 3:2, лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид совершил потрясающий побег, в борьбе с преследователем обыграв Десмита. Во втором, при 4:3, Эвандер Кейн, находясь уже вроде бы в тупике, метнул шайбу из-за ворот на пятачок и нашел счастье в виде рикошета от конька защитника «Далласа» Эсы Линделля, огорошившего голкипера.

Наиболее актуальные для переживающих за «Флориду» и «Эдмонтон» вопросы перед финалом выглядят довольно очевидными.

Всех, кто неравнодушен к канадской команде, наверняка жутко беспокоит, кажется, серьезная, такая, что в ближайшие недели на лед не вернуться, травма ее форварда Зака Хаймана. Он не то чтобы ключевая в ее нападении фигура, но очень хорош в силовой борьбе. А «Флорида» в этом аспекте впереди всех. Вряд ли можно мечтать о победе над ней, если не можешь поиграть мускулами, не дать отпор в поединках у бортов.

Все, кто переживает за действующего обладателя Кубка Стэнли, наверняка страшит тонус двух лидеров «Эдмонтона» — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. А он потрясающий. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на таблицу бомбардиров play-off. Макдэвид с Драйзайтлем, у которых в активе 26 и 25 очков, на ее верхушке с большим отрывом от преследователей. И взрываются они в самые нужные мгновения. Так что попотеть обороне «Флориды» и ее не теряющему форму российскому голкиперу Сергею Бобровскому, сдерживая эту парочку, явно придется. Впрочем, Макдэвид с Драйзайтлем и год назад были в фантастическом тонусе. Но тогда это обстоятельство «Эдмонтону» не помогло: «Флорида», хоть и не без нервотрепки, дожала его в семи матчах.

Алексей Доспехов