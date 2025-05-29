«Флорида» поторопилась с финалом

Первым финалистом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли стал клуб, который владеет этим призом. «Флорида Пантерс», чтобы пройти «Каролина Харрикейнс» в полуфинале play-off, хватило всего пяти матчей. Серию клуб, ворота которого, как обычно, очень убедительно защищает россиянин Сергей Бобровский, завершил победой над «Каролиной» на чужой площадке со счетом 5:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча полуфинальной серии Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» — «Каролина Харрикейнс»

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters Момент матча полуфинальной серии Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» — «Каролина Харрикейнс»

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Наблюдателя, поверхностно знакомого с тем, что происходило в НХЛ в последние годы, могла удивить сдержанность, с которой хоккеисты «Флориды» приняли успех в пятом матче. Вроде бы жутко приятное событие, а почти никаких эмоций. Их часто бывает больше после ничего не значащего матча регулярного чемпионата. И на уже завоеванный приз — Трофей принца Уэльского, полагающийся клубу, выступившему лучше всех в Восточной конференции,— никто внимания не обращает, словно он этим парням не нужен. Но все ведь понятно. Безумно радостное для кого-то событие превращается в рутинное — ну или обычный «бизнес», как выразился форвард Мэтью Ткачак, если повторяется из года в год.

А для «Флориды» финал уже успел стать хорошо изученной территорией. Она в него прорвалась в третий раз подряд: до этого, в 2023 году, уступила «Вегас Голден Найтс», а в 2024-м взяла верх над «Эдмонтон Ойлерс».

И с призом история простая. В НХЛ считается, что до тех пор, пока тебе не достанется Кубок Стэнли, другие, «промежуточные» кубки лучше не трогать — плохая примета. Два года назад «Флорида» на нее наплевала, а потом потерпела поражение от «Вегаса». Теперь предпочитает приметы соблюдать.

Но вот что действительно должно было удивить любого, так это уверенность, с которой «Флорида» расправилась с «Каролиной». В предыдущем раунде обладатели Кубка Стэнли мучились семь матчей против «Торонто Мейпл Лифс». А следующий соперник казался вообще-то даже неудобнее «Торонто» — может, не такой яркий, зато ровный, цепкий, надежный. А эти качества в play-off котируются выше. «Флорида» и сама, собственно, является олицетворением такого подхода. Но с сопротивлением по-настоящему упорным у «Каролины» не склеилось. Все хорошее для нее свелось к очень чистенько проведенному четвертому матчу, в котором она размочила грозивший оказаться «сухим» счет в противостоянии.

Остальные оставляли стойкое ощущение того, что, может, вкуса к коллективной игре у «Каролины» не меньше, но вот запас класса по сравнению с тем, что есть у «Флориды», у нее мизерный.

Причем преимущество у той было абсолютно во всех аспектах, включая, естественно, и вратарский, потому что серия стала очередным подтверждением того, что, когда дело доходит до play-off, важнейшей стадии сезона, сильнее голкипера, чем Сергей Бобровский, в НХЛ, вероятно, не найти: всегда спокойный, действительно плохих матчей почти не бывает.

Этого преимущества «Флориде» с лихвой хватило даже для того, чтобы выиграть пятую встречу, которую она вовсю хотела проиграть. В стартовом периоде хозяева забили наделавшим кучу ошибок гостям два гола, а 2:0 вроде бы серьезный отрыв. Но «Флорида», добавив во второй двадцатиминутке, не только сожрала его, но и вышла вперед. Потом еще чуть-чуть пришлось повозиться, но в конце концов «Каролину» дожали.

А среди тех, кому воспоминания об этом матче будут доставлять особую боль, вполне возможно, два российских защитника. Счет «Флорида» сравняла, когда Александр Никишин, львиную долю сезона проведший в Континентальной хоккейной лиге в СКА, а в Америку отправившийся лишь в апреле, упустил Эвана Родригеса, победная, четвертая шайба была заброшена Картером Верхеге, после того как его партнер Александр Барков ушел от Дмитрия Орлова.

Тихо радуясь выходу в финал, хоккеисты «Флориды» знали, что в нем их, не исключено, ждет тот же оппонент, что и год назад. Второй финалист определяется в серии между «Эдмонтон Ойлерс» и «Даллас Старс». В ней после четырех матчей «Эдмонтон» был впереди со счетом 3:1, а пятая игра состоялась в ночь на пятницу по московскому времени.

Алексей Доспехов