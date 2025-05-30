FIDE может рассмотреть вопрос допуска российских команд до конца года

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что вопрос возвращения российских спортсменов на командные турниры может быть рассмотрен на ближайшем заседании совета организации. Его слова приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Дворкович

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Аркадий Дворкович

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы уже приняли решение о восстановлении возможности играть детским, юношеским, а также паралимпийским командам. Все остальное в этом году в любом случае будем обсуждать. В этом году у нас не так много командных турниров, а в индивидуальных турнирах все наши шахматисты в любом случае участвуют. Что касается всего остального, на каждом заседании совета и в других форматах эта тема поднимается, все время обсуждаем. Надеюсь, что в какой-то момент мы сможем принять решение, которого мы все ждем», — сказал господин Дворкович.

Российские и белорусские шахматисты были отстранены от командных турнирах под эгидой FIDE в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. В марте того же года организация разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.

В январе 2025 года совет FIDE принял решение допустить до официальных соревнований детско-юношеские и паралимпийские команды из России и Белоруссии. Шахматистам разрешили соревноваться в нейтральном статусе.

Таисия Орлова