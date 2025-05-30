Участников ижевского ММА-клуба отстранили от тренировок после уличной драки

Замешанных в уличной драке участников ижевского ММА-клуба «Гейдар» отстранили от всех спортивных мероприятий и тренировок, сообщил руководитель школы единоборств Турал Мамедов изданию Udm-info. Он добавил, что спортсмены «опозорили клуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Школа единоборств Турала Мамедова “GEYDAR”, vk Фото: Школа единоборств Турала Мамедова “GEYDAR”, vk

«Ребята из моего клуба. Обычная бытовая драка, но просто снята и представлена так, что все увидели другую картину. Я их не оправдываю и не защищаю, ни в коем случае. Они виноваты»,— сказал господин Мамедов. Он назвал произошедшее «полным абсурдом». «Спортсмены не имеют права после 23.00 находиться на улице и вести себя так, тем более зная, что они умеют драться, и бить неподготовленных ребят»,— сказал руководитель клуба.

Господин Мамедов добавил, что «клуб процветает». «Мы ездим на всероссийские соревнования, бесплатно тренируем детей участников СВО и подростков из бедных семей. А сейчас нас выставляют абу-бандидатами»,— сказал он.

Напомним, вечером 28 мая произошла драка между участниками бойцовского клуба и посетителями кафе «Вкусно и точка» на ул. Ленина. По данным реготделения «Русской общины», драка началась из-за того, что членам ММА-клуба «не понравилось, как на них посмотрели… молодые люди». По информации было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). За это преступление грозит до семи лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства инцидента и личности нападавших. В клубе «Гейдар» провели обыск.