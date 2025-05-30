СКР завел дело после публикации кадров драки с участниками ММА-клуба в Ижевске

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», региональное СУ СКР возбудило уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после публикации в социальных сетях кадров драки с участниками ММА-клуба возле летней веранды «Вкусно и точка» в Ижевске.

Конфликт между посетителями кафе и тремя членами бойцовского клуба произошел вечером 28 мая, следует из поста реготделения «Русской общины» (РО) во «ВКонтакте». «Отморозкам не понравилось, как на них посмотрели… молодые люди»,— указывается в сообщении активистов.

РО пишет, что ММА-клуб носит название «Гейдар». «Будет дана оценка законности функционирования указанного спортивного клуба»,— добавили в СУ СКР. Следствие продолжается: устанавливаются обстоятельства инцидента и личности нападавших.