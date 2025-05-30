СКР опубликовал кадры обыска в ижевском ММА-клубе после уличной драки

Региональное СУ СКР опубликовало оперативное видео с обыска в ижевском ММА-клубе «Гейдар» после уличной драки с его участниками. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ, до семи лет лишение свободы).

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что конфликт произошел вечером 28 мая. Трое членов бойцовского клуба подрались с посетителями кафе «Вкусно и точка» на ул. Ленина. По данным реготделения «Русской общины», драка началась из-за того, что участникам ММА-клуба «не понравилось, как на них посмотрели… молодые люди». Устанавливаются обстоятельства инцидента и личности нападавших.