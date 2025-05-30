Совладелец ТГК-14 Люльчев арестован за хищения

Как стало известно «Ъ», в Чите суд арестовал на два месяца председателя совета директоров и совладельца ТГК-14 Константина Люльчева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Таким образом было удовлетворено ходатайство следователей УМВД по Забайкальскому краю, ранее возбудивших уголовное дело о завышении тарифов на 9 млн руб. при обеспечении теплом двух крупных входящих в структуру «Ростеха» промышленных предприятий в Улан-Удэ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Люльчев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Константин Люльчев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Представители обвинения ссылались на стандартные доводы о возможности скрыться, оказать давление на свидетелей и т. д. Вынося решение, суд, помимо самой тяжести обвинения, предусматривающего до десяти лет лишения свободы, также учел широкие связи обвиняемого, солидные финансовые возможности и ссылки на возможное наличие недвижимости и видов на жительство за границей.

Заместитель Константина Люльчева и также акционер ТГК-14 Виктор Мясник уже доставлен из Москвы, где он был задержан, в Забакайкалье, но пока, по данным «Ъ», числится задержанным по подозрению в совершении преступления на 48 часов в рамках ст. 91 УПК, а вопрос об избрании ему меры пресечения будет решен позже.

ТГК-14 между тем задержание своих руководителей не комментирует. В день их задержания на официальном сайте компании появилось лишь краткое сообщение о том, что «ПАО работает в привычном оперативном режиме». Также отмечается, что «на ближайшее время запланировано первое заседание нового состава совета директоров компании и рассмотрение ежегодного плана работ». При этом сам совет был избран, согласно информации ТГК-14, лишь 16 мая этого года, и теперь, очевидно, его состав претерпит изменения.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «ФСБ взялась за ТГК».

Сергей Сергеев