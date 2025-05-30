Что такое ТГК-14

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» создано в декабре 2004 года в городе Чите. Является одним из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальcком крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает энергоснабжение более 500 тыс. жителей и порядка 10 тыс. юридических лиц в этих двух регионах.

Доля компании в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии в Забайкальском крае составляет 26%, в Бурятии — 30%. В Чите и Улан-Удэ ТГК-14 является монополистом в сфере теплоснабжения. В структуре генерации электроэнергии доля компании в Забайкалье — около 31%, в Бурятии — порядка 11%.

Установленная электрическая мощность производственных активов составляет 650 МВт, тепловая мощность — 3,1 тыс. Гкал/ч. Компании принадлежат 7 ТЭЦ, 2 энергетических комплекса и 45 котельных. В январе 2022 года контролирующим акционером ТГК-14 стала Дальневосточная управляющая компания.

По итогам 2024 года выручка компании по МСФО составила 19,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,76 млрд руб. Штат — 4 тыс. человек. Председатель совета директоров — Константин Люльчев.