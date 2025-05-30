В ЕС запускают приложение для проверки возраста интернет-пользователей

В июле власти ЕС собираются запустить приложения для проверки возраста пользователей интернета. Об этом заявила газете Financial Times заместитель председателя Еврокомиссии по цифровому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен. Приложение даст возможность пользователям подтверждать возраст на разных цифровых платформах, не раскрывая им свои личные данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Это приложение должно стать предшественником цифрового кошелька идентификации, который власти ЕС собираются запустить в 2026 году. Пока что в ЕС нет единого требования по проверке возраста пользователей для онлайн-платформ, однако уже действуют некоторые правила, которые должны соблюдать сервисы, работающие с несовершеннолетними или же демонстрирующие порнографический и другой подобный контент.

В будущем такое приложение позволит властям ЕС требовать от технологических компаний более строгого соблюдения норм защиты несовершеннолетних в интернете. Хотя в ЕС пока нет единых норм такого рода, власти блока хотят, чтобы соцсети и другие платформы выработали особый подход к аккаунтам детей и подростков, в частности, чтобы усложнить общение с ними незнакомцев и снизить зависимость самих детей от соцсетей.

Яна Рождественская