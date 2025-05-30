Президент Сербии перевел стрелки на посредников

Сербский президент Александр Вучич объявил, что страна продолжит продажу своего оружия за рубеж, но обещал блокировать любую сделку в случае подозрений, что оно попадет в зону боевых действий на Украине. Так глава Сербии ответил на заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Белград вопреки объявленному нейтралитету продолжает поставки боеприпасов Киеву. Сербские военные эксперты убеждены, что такие поставки невозможны без ведома властей, и видят в российских обвинениях сигнал Белграду, что Москва больше не станет терпеть его политику «и нашим и вашим». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marko Djurica / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marko Djurica / Reuters

Александр Вучич обратился к нации в четверг вечером, 29 мая, посредством интервью главной информационной программе Радиотелевидения Сербии — спустя всего несколько часов после жесткого заявления российской СВР. Спецслужба обвинила Белград в том, что вопреки объявленному нейтралитету его военные предприятия продолжают поставки боеприпасов Украине через фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников. Речь идет о сотне тысяч снарядов и миллионе патронов. Подобную практику СВР назвала «выстрелом в спину России».

Сообщение российской разведки произвело в Сербии и за ее пределами эффект разорвавшейся бомбы, и реакции официального Белграда долго ждать не пришлось.

Выступая в ударной информационной программе «Дневник» главного сербского телевидения, президент Александр Вучич сообщил, что обсуждал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего визита в Москву 9 мая и рассказал о создании рабочей группы, которая «установит все факты». «В любом случае я распоряжусь не реализовывать договоры, если есть сомнения в злоупотреблении конечного потребителя и отправки (оружия) в зону боевых действий, и нам это станет известно»,— пообещал сербский президент. Тем не менее, по его словам, Сербия продолжит продажу оружия за рубеж, поскольку ее военные предприятия, где трудится 24 тыс. человек, «должны работать и выживать».

Информация о поставках сербского оружия на Украину всплывала и раньше. Год назад ее подтвердил сам президент Сербии. «Да, мы экспортируем оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают, в конце концов их дело»,— заявлял тогда Александр Вучич Financial Times, подтвердив, что с начала боевых действий на Украине Киев получил из Сербии через посредников вооружений на €800 млн.

Более того, сербский президент похвастался, что его страна имеет сейчас «золотую возможность, поскольку ее оружие дешевле западного», поэтому сербский экспорт вооружений может даже вырасти.

Знакомые с ситуацией источники “Ъ” в Белграде подтверждают, что в последние годы Сербия действительно резко нарастила производство военной продукции, а многие ее оружейные предприятия «теперь работают в три смены».

Все это во многом объясняет, почему Запад, периодически выражая возмущение нежеланием Сербии следовать в русле политики ЕС в украинском кризисе, не прибегает к карательным мерам в отношении Белграда и продолжает называть сербского лидера Александра Вучича близким партнером.

Сербские военные эксперты убеждены: несмотря на заявления Белграда, военные поставки невозможны без ведома властей, а в российских обвинениях видят сигнал, что Москва больше не станет терпеть политику «и нашим и вашим». «Нельзя продавать оружие за рубеж без предельно ясного одобрения государственного руководства,— заявил белградским СМИ ведущий сербский военный аналитик Александр Радич.— Нынешней острой критикой позиции Сербии Россия дает ясно понять, что больше не может терпеть политику, когда Вучич поездкой в Москву создает у своих сторонников картину превосходных отношений с РФ, а с другой стороны, удовлетворяет интересы Запада снабжением Украины оружием».

Недовольством Москвы сербской политикой на украинском направлении многие в Белграде объясняют и то, что на днях Россия продлила Сербии только на четыре месяца истекающий 31 мая льготный договор о поставках газа, хотя сербские власти рассчитывали на десятилетнее соглашение.

Геннадий Сысоев