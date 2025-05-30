Что производит и экспортирует ВПК Сербии

Оборонная промышленность Сербии является крупнейшей на Западных Балканах. Сербский экспорт вооружения и военной техники в 2020 году оценивался в $384,3 млн, в 2021-м — $500 млн. В 2022 году этот показатель вырос более чем вдвое — до $1,3 млрд, а в 2023-м составил уже $1,6 млрд. Всего в стране действует около 200 государственных и частных предприятий ОПК, в государственных заняты около 24 тыс. работников.

Крупнейшие предприятия военно-промышленного комплекса — Yugoimport SDPR (бронетехника и артиллерийские системы; оборот €180 млн в год), Krusik (крупнокалиберные боеприпасы; €82 млн), Prvi Partizan (малокалиберные боеприпасы; €62 млн), Sloboda (крупнокалиберные боеприпасы; €60 млн), Milan Blagojevic-Namenska (порох; €46 млн), EDePro (ракеты, двигатели, боеприпасы, БПЛА; €56 млн), Trayal (взрывчатые вещества; €42 млн), Zenitprom (крупнокалиберные боеприпасы; €34,5 млн).

По данным Регистра обычных вооружений ООН (UNROCA), с 2022 года Сербия экспортировала более 6 тыс. артиллерийских систем большого калибра и снарядов к ним и почти 18 тыс. ракет для РСЗО и самих пусковых установок.

В категории «стрелковое вооружение» Сербия продала за рубеж более 18 тыс. пистолетов, более 8 тыс. штурмовых винтовок и почти 77 тыс. обычных винтовок и карабинов. В категории «легкое вооружение» в Регистре указаны почти 15 тыс. противотанковых управляемых ракет (ПТУР), более 4 тыс. минометов калибра 75 мм, 460 тяжелых пулеметов и 250 гранатометов.

Крупнейшими импортерами вооружений из Сербии являются Болгария, США, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ирак.