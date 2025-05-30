Полиция ликвидировала сеть борделей в Петербурге, задержаны 12 организаторов

Сотрудники правопорядка ликвидировали сеть салонов интим-услуг, которые действовали с 2022 года, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Они располагались на Комендантском проспекте, проспекте Большевиков, на 11-линии Васильевского острова, улицах Коллонтай и Кропоткина.

Задержаны 12 организаторов противоправной деятельности, в их числе администраторы, водители, «инкассатор», сисадмин и SMM-специалист. Доход злоумышленников составлял около двух миллионов рублей, половина суммы шла на хозяйственные нужды, аренду и зарплату персоналу, вторая часть делилась между организаторами.

В салонах и местах проживания задержанных в ходе обысков изъяли деньги, смартфоны, электронные носители информации, прайс-листы, записи учета, графики работы и средства контрацепции.

Помимо организаторов в полицию доставили 15 жриц любви в возрасте от 22 до 46 лет. В отношении владельцев салона возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), дам с низкой социальной ответственностью оштрафовали.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что оперативники ГУВД и СГБ Ташкентской области пресекли попытку торговли людьми. Гражданка Узбекистана планировала отправить 22-летнюю девушку в Санкт-Петербург для занятия проституцией.

Андрей Маркелов