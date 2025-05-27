Гражданку Азербайджана пытались вывезти в Петербург для занятия проституцией

Оперативники ГУВД и СГБ Ташкентской области пресекли попытку торговли людьми. Гражданка Азербайджана планировала отправить 22-летнюю девушку в Санкт-Петербург для занятия проституцией, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкентской области.

Жительница Ангрена обманом убедила ее заработать доход, пыталась отправить в Северную столицу через международный аэропорт Ташкента. Полиция изъяла вещественные доказательства.

По информации следствия, расходы на переезд и другие траты взяла на себя приживающая в Петербурге женщина по имени Зуля. В ведомстве полагают, что в обмен на это 22-летняя девушка должны была заниматься проституцией, а задержанная получила бы вознаграждение. Она стала фигурантом уголовного дела по статье о торговле людьми.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сеть борделей с доходом до 20 млн рублей в месяц накрыли в Петербурге.

Татьяна Титаева