Беспилотник в белгородском Шебекине атаковал спецтехнику, ранены двое

В белгородском Шебекине в районе объездной дороги FPV-дрон ударил по спецтехнике, в результате были ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, у одного человека диагностированы множественные осколочные ранения брюшной полости, грудной клетки и плеча, у второго — минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Пострадавшие уже доставлены в шебекинскую райбольницу. Спецтехника получила повреждения.

Сегодня в 7:13 Вячеслав Гладков сообщал о ранении еще одного человека из-за атаки FPV-дрона — в районе села Зозули Борисовского района Белгородской области.

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Мария Старикова