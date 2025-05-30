Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 мая

13:37. Военнослужащего 17 отдельной танковой бригады ВСУ старшего солдата Максима Левченко признали виновным в совершении теракта на территории Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, первые четыре из которых осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

13:36. Отбой ракетной опасности на территории Белгородской области — губернатор Вячеслав Гладков.

13:30. Ракетная опасность на всей территории Белгородской области — губернатор Вячеслав Гладков.

13:24. За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 11 муниципалитетам Белгородской области не менее 63 различных боеприпасов и совершили атаки 69 беспилотников. Ранения получили четыре человека. Зафиксированы разрушения 12 жилых помещений, повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

11:38. СКР возбудил уголовное дело о теракте из-за ночной атаки ВСУ на Курск. Об этом сообщили в ведомстве. Следователи установили, что ночью 30 мая украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в облцентре. Повреждены жилые дома и Курская облбольница. Также, как сообщалось ранее, пострадал один житель.

11:30. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области — оперштаб.

10:55. Отбой ракетной опасности в Глушковском районе Курской области — оперштаб.

10:51. Ракетная опасность в Глушковском районе Курской области — оперштаб.

09:58. Отбой ракетной опасности в Глушковском районе Курской области — оперштаб.

09:55. Ракетная опасность в Глушковском районе Курской области — оперштаб.

09:27. В связи с ночной атакой БПЛА на территории Курской области в ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №1 имени Н.С. Короткова» повреждены кабели. Запись на прием к врачу и вызов врача на дом временно будет осуществляться по телефону 70-27-78 — оперштаб

09:26. В белгородском Шебекине в районе объездной дороги FPV-дрон ударил по спецтехнике, в результате были ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

09:01. Отбой желтого уровня «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области.— губернатор Игорь Артамонов

08:58. В приграничных муниципальных образованиях Белгородской области начался очередной этап проведения занятий по гражданской обороне, организации взаимодействия между органами государственной, муниципальной власти и федеральными силовыми структурами, МЧС, Министерством обороны, скорой медицинской помощью, самообороной, отрядами «БАРС-Белгород» и «Орлан». Учения пройдут сегодня в Волоконовском районе и Валуйском округе. До 7 июня пройдут во всех приграничных муниципальных образованиях, включая Белгород, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

07:07. Минобороны: в период с 20:00 29 мая до 7:00 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА — над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над территорией Курской области.

07:03. В районе села Зозули Борисовского района дрон ВСУ ударил по автомобилю. Пострадал водитель. — губернатор Вячеслав Гладков.

07:01. Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» в Липецкой области. — губернатор Игорь Артамонов

06:29. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области. — губернатор Александр Гусев

04:13. Курская область: отбой опасности атаки БПЛА. — оперштаб

03:58. Курская область: опасность атаки БПЛА. — оперштаб

00:44. ВСУ атаковали Курск беспилотниками, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн: «На данный момент известно об одном раненом — 27-летний мужчина ехал в автомобиле. С осколочными ранениями его госпитализировали. Обломки БПЛА повредили здание курской городской больницы №1 — в стационаре выбиты окна. К счастью, среди пациентов пострадавших нет».