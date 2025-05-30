Водитель машины в белгородском селе госпитализирован из-за удара БПЛА

В районе села Зозули Борисовского района Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, водитель был ранен. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 30 мая.

Пострадавшего отвезли в горбольницу №2 Белгорода, у него диагностированы минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения спины и ноги. Машина также получила повреждения.

Ночью 30 мая из-за удара дрона по машине был ранен как минимум еще один мирный житель — в Курской области. Об этом сообщал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова