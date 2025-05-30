Суд в Башкирии рассмотрит дело о передаче взятки экс-замглаве трудинспекции

Передавший 50 тыс. руб. Гострудинспекции в Башкирии житель региона предстанет перед судом. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, ему инкриминируется ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий и незаконного бездействия).

По версии следствия, в мае прошлого года сотрудник уфимского предприятия, работая с гидравлическим прессом получил производственную травму, ему ампутировали палец. «Представители коммерческой организации, опасаясь выявления нарушений охраны труда, попытались скрыть от Государственной инспекции труда произошедший несчастный случай. Об инциденте в контролирующий орган сообщила медицинская организация»,— говорится в пресс-релизе.

Тогда представители организации через обвиняемого попросили замруководителя Гострудинспекции (по данным «Ъ-Уфа», Азамата Салихова) закрыть расследование выводами о бытовом характере травмы. Госслужащий потребовал за это 50 тыс. руб., которые в июне 2024 года были переданы через фигуранта уголовного дела. Отмечается, что столько же обвиняемый получил за свои услуги.

Представители компании уговорили травмированного работника заявить, что он пострадал, ремонтируя личный автомобиль. Ими был издан подложный приказ о предоставлении сотруднику отгула. Расследование несчастного случая закрыли, однако преступление раскрыли сотрудники управления ФСБ по Башкирии.

Фигуранты уголовного дела признали вину.

Наталья Балыкова