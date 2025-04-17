Экс-замруководителя Гострудинспекции Башкирии обвиняется в получении взятки

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего заместителя руководителя Гострудинспекции в Башкирии. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере за незаконные действия и незаконное бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры республики и регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», обвиняемый — Азамат Салихов

По версии следствия, в мае 2024 года работник уфимского предприятия во время работы на гидравлическом прессе получил производственную травму руки, ему ампутировали палец. Представители фирмы, опасаясь выявления нарушений охраны труда, попытались скрыть от Гострудинспекции произошедший несчастный случай. Однако больница направила информацию о получении травмы на производстве в контролирующий орган, и инспекция организовала проверку.

Представители организации обратились через посредника к обвиняемому с просьбой завершить расследование выводами, что это была бытовая травма, скрыв ее производственный характер.

Госслужащий согласился, потребовав за это 50 тыс. руб. Деньги ему передали через посредника в июне 2024 года. В фирме представили подложный приказ о нахождении работника в день получения травмы в отгуле и убедили пострадавшего сообщить, что он повредил руку при ремонте автомобиля. На основании этих документов расследование несчастного случая прекратили.

Факт получения взятки выявили сотрудники УФСБ по Башкирии. Фигурант уголовного дела признал вину.

Материалы уголовного дела в отношении взяткодателей и посредника выделены в отдельное производство. Гострудинспекция возобновила проверку несчастного случая, отмечается в релизе прокуратуры.

Майя Иванова